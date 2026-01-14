KDI "韓 근로자 인지역량, 청년기부터 하락…임금체계 개편 필요"

"역량 향상, 임금 보상 미흡 구조"

우리나라 근로자의 인지역량이 연령 증가에 따라 다른 선진국보다 빠르게 감소하고 있다는 분석 결과가 나왔다. 역량 향상에 대한 보상이 미흡한 임금체계가 근본 원인으로 지목되면서, 직무·성과 중심 임금체계로의 전환과 평생학습 여건 개선이 필요하다는 지적이다.

14일 한국개발연구원(KDI)이 발간한 'KDI FOCUS'에 따르면 국제성인역량조사(PIAAC)를 활용해 경제협력개발기구(OECD) 주요국과 비교한 결과, 우리나라 근로자의 수리력과 문해력 등 인지역량은 20대 후반부터 감소하기 시작해 중·장년층으로 갈수록 하락 폭이 크게 확대되는 것으로 나타났다. 특히 60대 근로자의 인지역량은 OECD 평균을 크게 밑돌며, 연령에 따른 감소 속도 역시 주요 선진국 가운데 가장 빠른 수준으로 분석됐다.

보고서에 따르면 2011~2012년 조사에서 한국의 20대 후반 근로자는 수리력과 언어능력 모두 OECD 상위권에 속했지만, 2022~2023년 조사에서는 평균 수준으로 하락했다. 특히 25~29세 근로자의 인지역량은 40대 초반에 이르기까지 수리력은 14.1점, 언어능력은 18.9점 감소한 것으로 나타났다. 이는 미국, 일본, 독일 등에서 청년기 인지역량이 유지되거나 오히려 개선되는 흐름과 대조적이다. 중·장년층으로 갈수록 격차는 더욱 확대됐다. 40대 초반 대비 60대 초반 근로자의 인지역량 감소 폭은 수리력 39.77점, 언어능력 45.77점으로 OECD 평균을 크게 웃돌았다.

KDI는 이러한 현상이 단순한 노화 효과를 넘어 구조적인 문제를 반영한다고 분석했다. 성인기 이후 역량을 개발할 기회가 부족한 근로환경, 장시간 근로 관행, 실효성이 낮은 학습·훈련 프로그램, 경직적인 조직문화 등이 복합적으로 작용해 근로자의 역량 축적과 활용을 제약하고 있다는 것이다.

보고서는 특히 우리나라 임금체계의 구조적 문제를 핵심 원인으로 지목했다. 근로자의 역량 향상이 임금으로 충분히 보상되지 않는다는 것이다. 국제 비교 분석 결과, 한국에서 근로자의 수리력 점수가 1표준편차 증가할 때 임금은 2.98% 상승하는 데 그쳤다. 이는 미국(8.10%), 독일(7.38%), 일본(6.43%)의 절반에도 못 미치는 수준이다. 최근 자료를 활용한 OECD 분석에서도 한국의 인지역량에 대한 임금 보상률은 OECD 평균보다 현저히 낮은 것으로 나타났다. 반면 근속연수에 따른 임금 상승률은 OECD 평균보다 크게 높아, 개인의 역량이나 성과보다 연공 서열이 임금 결정에 더 큰 영향을 미치고 있는 것으로 나타났다.

기업 규모에 따른 임금 격차도 두드러졌다. 대기업과 중소기업 간 임금 차이가 커, 근로자 입장에서는 재직 중 역량을 개발하기보다는 경력 초기 대기업 취업에 집중하는 것이 생애 소득 측면에서 더 유리한 구조가 형성돼 있다는 설명이다. 이러한 노동시장 구조는 학력·스펙 경쟁을 과열시키고, 취업 이후 지속적인 역량 개발을 저해하는 요인으로 작용하고 있다고 KDI는 지적했다.

KDI는 자동화와 산업 전환에 효과적으로 대응하기 위해서는 근로자의 인지역량 강화를 통한 노동생산성 제고가 필수적이라고 강조했다. 이를 위해 역량과 성과에 기반한 임금체계 확산이 선행돼야 하며, 직무를 체계화하고 성과를 측정할 수 있는 인사·보상 시스템 구축이 필요하다고 밝혔다. 아울러 근로시간 선택권 확대, 재직자 교육·훈련 프로그램의 내실화, 역량을 활용할 수 있는 조직문화 조성 등 종합적인 정책 대응이 필요하다고 밝혔다.





