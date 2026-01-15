단타·스윙 투자자들이 오늘 장에서 가장 많이 본 종목은

2026년 새해들면서부터 본격 강세장의 연속이지만 개인투자자의 수익률은 급등장 만큼 수익으로 이어지긴 어려운 장세.

그렇다면 정확한 타이밍과 매매전략을 이용한다면 이야기가 달라진다. 바로 SBS Biz 전문가 김호영 대표의 실전매매 전략이다.

김호영 대표는 시장의 변동성을 정면으로 돌파하는 단기·단타 타이밍 특화 전문가로, 최근 공개된 실전 리딩에서 압도적인 적중률과 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있다. 그가 제시한 매매 포인트는 실제 장중에서 정확히 맞아떨어지며, 짧은 구간에서도 고수익을 달성했다는 후기가 이어지고 있다.

특히 최근 장세처럼 방향성이 뚜렷하지 않은 시장에서, 김 대표는 시장 변화를 실시간으로 포착하고, 타이밍을 놓치지 않는 단기 실전형 매매의 표준을 보여준다는 평가다.

투자자들 사이에서는 이미 "김호영 따라 하면 손실이 없다"는 말이 돌고 있다. 그의 전략은 단순한 차트 해석이 아니라, 실전 데이터 분석을 통한 즉각 대응형 매매 방식이다.

변동이 시작되면 누구보다 빠르게 움직이고, 수익 구간에서는 과감하게 청산하는 공격적인 전략으로 높은 효율을 보여준다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

최근 핫이슈 종목

구영테크 구영테크 053270 | 코스닥 증권정보 현재가 2,740 전일대비 125 등락률 -4.36% 거래량 1,843,783 전일가 2,865 2026.01.15 09:53 기준 관련기사 [특징주]구영테크, 美 조지아주 현대차-LG엔솔 합작법인 2.6조 추가투자 소식↑[특징주]구영테크, 현대차 美 공장 선정 소식에 상한가구영테크, 보통주 1주당 30원 현금배당 전 종목 시세 보기 close , 유진로봇 유진로봇 056080 | 코스닥 증권정보 현재가 20,900 전일대비 900 등락률 +4.50% 거래량 2,675,362 전일가 20,000 2026.01.15 09:53 기준 관련기사 투자금 넉넉해야 기회도 살린다...4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로기회는 왔을 때 잡아야...4배 투자금을 연 4%대 부담 없는 금리로LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 700 등락률 +0.50% 거래량 6,510,160 전일가 140,300 2026.01.15 09:53 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색[클릭 e종목]"삼성전자, D램 업체 중 주가상승 여력 가장 커"불장 속 10대그룹 시총 올들어 벌써 350조 늘어 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 88,700 전일대비 900 등락률 -1.00% 거래량 1,661,266 전일가 89,600 2026.01.15 09:53 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 4700선 등락…코스닥도 방향 탐색코스피, 사상 첫 4700선 안착…9거래일 연속 '신기록' 코스피, 하락 출발 후 '4700선' 터치…장중 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close , 에코캡 에코캡 128540 | 코스닥 증권정보 현재가 2,835 전일대비 10 등락률 -0.35% 거래량 1,920,006 전일가 2,845 2026.01.15 09:53 기준 관련기사 '돌아온 외국인'이 멱살잡고 올렸다…다시 2800선 근접한 코스피코스피, 개인·외국인 매수 '쌍끌이'로 상승반전…2776.64[특징주]에코캡, LS이모빌리티 7조 릴레이 시장 공략 협력…릴레이 10배가격 BDU 전 종목 시세 보기 close

