개미는 몰랐고, 고수는 이미 매집 들어간 후속 유망주

새해 급등장 속에서 누구보다 빠르게 진입하고 빠르게 수익을 달성하여 주목받는 전문가가 있다. 단타와 단기 매매 구간에서 초단기 타이밍 포착력을 바탕으로 연속 수익을 기록하고 있는 SBS Biz 전문가 김호영 대표이다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

그의 전략은 단순히 종목을 추천하는 것이 아니라, 진입·청산의 타이밍을 실시간으로 제시하는 구조다. 시장이 출렁일수록 빛을 발하는 그의 리딩은, 기다림보다 즉시 대응형 매매를 선호하는 투자자들에게 적합하다.

실전에서 증명된 적중률과 속도로, 김호영 대표는 '빠르게 번다'는 말의 의미를 실제로 보여주고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

엔비알모션 엔비알모션 0004V0 | 코스닥 증권정보 현재가 17,720 전일대비 10 등락률 +0.06% 거래량 6,034,779 전일가 17,710 2026.01.15 09:14 기준 전 종목 시세 보기 close , 엔피 엔피 291230 | 코스닥 증권정보 현재가 1,354 전일대비 194 등락률 +16.72% 거래량 9,536,706 전일가 1,160 2026.01.15 09:14 기준 관련기사 [특징주]엔피, 이재명 K콘텐츠 육성 '버추얼스튜디오' 확충…글로벌 XR 기대↑美·中 외풍 '약발' 벌써 끝? 기관 매도에 코스피 2650선 반납 [특징주]XR콘텐츠 제작 기업 '엔피' 상한가 전 종목 시세 보기 close , 금호전기 금호전기 001210 | 코스피 증권정보 현재가 1,100 전일대비 35 등락률 -3.08% 거래량 1,137,895 전일가 1,135 2026.01.15 09:14 기준 관련기사 강남 클럽서 1억 쓴 유명인에 지분 넘긴 '정규용 일가'[기로의상장사]금호전기③13년 적자 ‘좀비기업’…주주 돈으로 연명 [기로의상장사]금호전기②[기로의상장사]금호전기①브릭메이트 완전 자본잠식…113억 투자금 전부 손실 전 종목 시세 보기 close , DH오토웨어 DH오토웨어 025440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,278 전일대비 79 등락률 -5.82% 거래량 285,231 전일가 1,357 2026.01.15 09:14 기준 관련기사 [특징주]DH오토웨어, 대규모 인포테인먼트 플랫폼 부품 수주…'상한가'DH오토웨어, 북미공장 자율주행 핵심부품 시제품 테스트DH오토웨어, 스마트항만 물류시스템 고도화 국책과제 순항 전 종목 시세 보기 close , 삼기 삼기 122350 | 코스닥 증권정보 현재가 1,786 전일대비 73 등락률 -3.93% 거래량 1,286,102 전일가 1,859 2026.01.15 09:14 기준 관련기사 삼기이브이 "삼기아메리카, 생산거점 확보 위한 출자"[특징주]삼기, GM에 기가캐스팅 뺏긴 테슬라…알루미늄 다이캐스팅 美진출 부각↑[IPO]삼기이브이 “글로벌 1등 2차전지 부품 기업으로 도약” 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>