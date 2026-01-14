본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

화성시, 미소금융 이용 소상공인에 대출 이자 지원

정두환기자

입력2026.01.14 11:19

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4.5% 중 3.5% 시가 지원

경기도 화성시는 지난해 시범 도입했던 저신용 소상공인에 대한 미소금융 대출 이자 지원사업을 올해 본격 추진한다고 14일 밝혔다.

화성시, 미소금융 이용 소상공인에 대출 이자 지원
AD
원본보기 아이콘

이 사업은 제도권 금융 이용이 어려운 관내 저신용 소상공인의 금융비용 부담을 덜기 위한 사업이다. 미소금융 경기화성법인에서 대출을 받은 저신용 소상공인이 원리금을 상환할 경우 시가 이자 4.5% 중 3.5%를 지원한다,


지원을 받게 되면 대출을 받은 소상공인이 실제 부담하는 이자율은 1%로 낮아진다. 특히 4개월 이상 성실 상환자는 미소대출 금리가 3.5%로 인하되는 것을 고려하면 사실상 무이자가 된다.

시가 사업을 본격화하기로 한 것은 지난해 시범 사업 이용자 대상 만족도가 97%에 달하는 등 좋은 반응을 얻었기 때문이다.


특히 이번 사업은 고신용자보다 저신용자가 더 낮은 금리 혜택을 받는 '금리 역전형 복지 모델'이라는 점에서 주목된다.


이자 지원 대상은 미소금융 경기화성법인에서 창업자금·운영자금·시설개선자금·긴급생계자금 등을 대출받은 관내 소상공인으로, 개인신용평점 하위 20%(KCB 700점, NICE 749점 이하)·기초생활수급자·차상위계층·근로장려금 수급 대상자 등이다.

지원 희망자는 미소금융 경기화성법인을 방문해 상담 후 신청하면 된다. 예산 소진 시까지 연중 신청이 가능하다.


정명근 화성시장은 "이 사업은 제도권 금융에서 소외된 분들에게 가뭄의 단비 같은 역할을 할 것"이라며 "금융 사각지대 없는 촘촘한 지원으로 소상공인들이 다시 일어설 수 있는 희망의 사다리를 놓겠다"고 말했다.


한편, 미소금융 경기화성법인은 저신용 소상공인을 위한 서민금융진흥원 사업수행기관(비영리법인)으로, 대출상품별 세부 지원요건, 대출금액 등 서민금융진흥원 홈페이지(https://www.kinfa.or.kr/main.do)에서 확인할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

정체불명의 '폭로 계정'에 학폭 영상 또 떴다...일본 사회 파장 '일파만파'

'돼지그림' 커피잔 받아든 보안관 "이건 모욕" 발끈 …美 스타벅스 결국

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

서울 시내버스 파업 이틀째…"일찍 나와도 출근길 지옥철"

새로운 이슈 보기