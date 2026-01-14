본문 바로가기
화성시, 버스정류장 10곳에 스마트쉘터 추가 설치

정두환기자

입력2026.01.14 11:08

내달 구청 체계 출범 맞춰 시설 확충

경기도 화성시는 다음 달 4개 구청 체계 출범을 앞두고 버스정류소 10곳에 '스마트 쉘터'를 추가 설치했다고 14일 밝혔다.

화성시가 효행구청·분천교회 버스정류장에 설치한 스마트쉘터. 시는 구청 체제 출범을 앞두고 대중교통 이용자 편의를 위해 10곳의 버스정류장에 스마트 쉘터를 새로 설치했다. 화성시 제공

화성시가 효행구청·분천교회 버스정류장에 설치한 스마트쉘터. 시는 구청 체제 출범을 앞두고 대중교통 이용자 편의를 위해 10곳의 버스정류장에 스마트 쉘터를 새로 설치했다. 화성시 제공

'스마트 쉘터'는 버스 이용자들이 한파와 폭염 등을 피할 수 있도록 조성된 밀폐형 시설이다. 쉘터에는 냉·난방기, 공기청정기, 휴대전화 무선 충전기, 조명 등의 편의시설이 마련됐다.


이번 설치는 만세구청과 효행구청 개청을 앞두고 구청 방문 시민의 교통편의 증진을 위해 추진된 것이다. 설치 지역은 ▲비봉면 1곳 ▲향남읍 3곳 ▲남양읍 1곳 ▲영천동 2곳 ▲오산동 2곳 등이다.

이에 따라 화성 지역 스마트 쉘터는 39곳에서 49곳으로 늘었다. 시는 연말까지 30개의 버스정류장에 스마트 쉘터를 추가 설치할 방침이다.


정명근 화성시장은 "생활권 중심의 행정 체계에 맞춰 대중교통 기반 시설을 지속해서 확충할 계획"이라며 "교통약자 등 모든 시민이 보다 안전하고 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 관련 시설 확충에 힘쓰겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
