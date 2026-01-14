'호주 오픈 파트너십 25주년' 기아, 행사 차량 130대 지원

기아가 '2026 호주오픈 테니스 대회' 파트너십 25주년을 맞아 특별 브랜드 캠페인을 전개하며 전동화 차량 기반 글로벌 마케팅에 나선다.

14일(현지시간) 기아는 이날을 '기아 무브 디프런트 데이(Kia Move Different Day)'로 지정하고, 호주 빅토리아주 멜버른 파크의 기아 아레나 테라스에서 호주오픈 공식 차량 전달식을 가졌다.

이날 전달식에는 데미안 메레디스 기아 호주 CEO, 크레이그 타일리 호주오픈조직위원회 CEO, 데이미언 올리버 호주법인 앰버서더 등이 참석했다.

기아는 대회 기간 동안 참가 선수와 VIP, 대회 관계자 등의 이동과 원활한 행사 운영을 위해 130대의 기아 차량을 지원한다. 특히 올해는 55대(약 42%)로 역대 최다 차량을 전기차로 제공하며 글로벌 관중들에게 기아의 전기차 라인업을 선보인다.

호주오픈 공식 차량 전달식에 참석한 (사진 왼쪽부터)러시아 테니스 레전드 마라트 사핀, 호주 경마 레전드이자 기아 호주법인 앰버서더 데이미언 올리버, 전 호주 테니스 선수이자 MC 토드 우드브리지, 호주오픈조직위원회 크레이그 타일리 CEO, 기아 호주 CEO 데미안 메레디스 등이 기념 촬영을 하고 있다. 기아 제공

앞서 기아는 12일(현지시간)부터 3일간 호주오픈과 협업해 차량 전달식과 더불어 호주오픈의 공식적인 시작을 알리는 '1 포인트 슬램(Point Slam)' 행사도 진행 중이다.

이 행사는 1포인트를 먼저 낸 선수가 승리하는 경기로 남자프로테니스(ATP) 투어 단식 세계 랭킹 1위 카를로스 알카라즈를 포함한 프로 선수 24인과 아마추어 24인이 경기에 참여할 예정이다. 우승 상금은 100만 호주달러(한화 약 9억원)로, 아마추어 선수가 우승할 경우 추가 우승 상품으로 EV3가 주어진다.

결승전 기간에는 세계적인 테니스 스타이자 기아의 글로벌 홍보대사인 라파엘 나달이 은퇴 후 처음으로 호주오픈을 방문해 '나달 EV9 아트카 핸드오버 이벤트'와 '기아 아레나 팬 이벤트' 등에 참석할 예정이다.

기아와 호주오픈 조직위원회가 협업해 개발한 '나달 EV9 아트카'는 나달이 호주오픈에서 우승했던 2009년과 2022년 유니폼에서 디자인을 착안한 차량이다. 호주오픈 기간 중 멜버른 파크 내에서 상시 전시된다.

대회 공식 차량 중 EV9에 사인하고 있는 러시아 테니스 레전드 마라트 사핀과 호주 경마 레전드이자 기아 호주법인 앰버서더 데이미언 올리버. 기아 제공

기아는 이번 호주오픈 기간 중 EV4, EV5, EV6, EV9 등 주요 전기차 라인업과 더불어 PBV 모델인 'PV5'도 호주에서 최초로 선보인다.

송호성 기아 사장은 "기아와 호주오픈이 함께한 지난 25년간의 협력은 단순한 후원을 넘어, 기아가 혁신과 지속가능성을 향한 비전을 전 세계 스포츠 팬들과 나눌 수 있던 특별한 시간"이라며 "앞으로도 다양한 협력을 통해 미래 모빌리티 생태계를 선도하며, 고객과 사회에 더 큰 가치를 제공하는 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



