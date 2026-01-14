본문 바로가기
이천시, 귀농 농업창업·주택구입 지원 대상자 30일까지 모집

정두환기자

입력2026.01.14 10:58

농업 창업 3억, 주택 구입 7500만원까지 저리 대출

경기도 이천시는 귀농인의 안정적 정착을 위한 '2026년 상반기 귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업' 신청자를 오는 30일까지 모집한다.

이천시, 귀농 농업창업·주택구입 지원 대상자 30일까지 모집
이 사업은 귀농인의 경제적 부담을 완화하기 위해 영농 기반 마련 및 주거 공간 확보에 필요한 자금을 저금리로 융자 지원하는 사업이다.


신청 자격 및 대상 지원 대상은 18세 이상 만 65세 이하의 세대주 또는 세대원으로 ▲농촌 외 지역에서 1년 이상 거주한 뒤 농촌지역으로 전입한 지 6년이 지나지 않은 귀농인 ▲농촌지역에 거주 중이나 농업에 종사하지 않는 비농업인 ▲올해 농촌지역 전입 예정인 귀농 희망자다.

지원 한도는 ▲농업창업 자금(농지·농기계 구입 등) 3억원 ▲주택구입 자금(대지 구입, 신축 포함) 7500만 원이다. 융자 조건은 연 2%의 고정금리 또는 변동금리 중 선택할 수 있으며, 5년 거치 10년 원금 균등 분할 상환 방식이다.


희망자는 이천시청 홈페이지의 공고를 참고하거나 농업기술센터 농업진흥과 농업기획팀으로 문의하면 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

