인천공항, 영종소방서와 공항 응급상황 초기 대응역량 강화

전영주기자

입력2026.01.14 10:52

인천국제공항공사가 공항 내 응급상황 대응역량을 강화하기 위해 영종소방서와 상호협력 간담회를 진행했다고 14일 밝혔다.


지난 9일 공사 회의실에서 열린 이번 간담회는 공항에서 응급상황이 발생했을 때 신속하고 체계적인 대응체계를 구축하기 위해 마련됐다. 인천공항소방대와 영종소방서 119구조구급팀 관계자들이 참석했다.

인천공항소방대 소속 구급대원들이 인천소방본부로부터 받은 '하트세이버(Heart Saver)' 인증서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 인천국제공항공사

인천공항소방대 소속 구급대원들이 인천소방본부로부터 받은 '하트세이버(Heart Saver)' 인증서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 인천국제공항공사

이날 참석자들은 ▲항공기 사고 대응 합동훈련 실시 ▲영종소방서 119 구급대원의 공항지역 관숙훈련 지원 등 상호협력과 지원을 강화하기로 뜻을 모았다.


또 간담회에서는 인천공항소방대 소속 구급대원 7명에게 '하트세이버(Heart Saver)' 인증서 수여식을 진행했다. 하트세이버는 심정지 환자에게 신속하고 정확한 심폐소생술(CPR)과 응급처치를 실시해 환자의 생명을 소생시키는 데 기여한 사람에게 수여되는 인천소방본부 주관 인증서다.


지난해 인천공항소방대는 중증환자 479건을 포함해 총 2427건의 구급출동을 수행하며 공항 내 응급상황에 대응했다. 특히 공항 내 발생한 19명의 심정지 환자 중 6명은 공항소방대의 신속한 응급처치를 통해 현장에서 의식을 회복할 수 있었다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 "인천공항은 대한민국 관문 공항이자 일평균 여객 20만명, 공항상주직원만 9만4000명에 달하는 작은 도시에 해당한다"며 "앞으로 첨단 구급장비 도입 및 관계기관 협조 확대 등 공항소방대의 응급대응 역량을 강화해 여객과 상주직원이 안심할 수 있는 안전한 공항환경을 만들어 나가겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr
