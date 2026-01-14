이천시, 마을공동체 사업 26일까지 공모

일반·돌봄 분야 7곳 선정



경기도 이천시는 주민 제안을 통한 공동체 활동을 지원하기 위한 '마을공동체 사업' 참여 공동체를 공모한다고 14일 밝혔다.

이 사업은 주민들이 생활 속에서 체감하는 마을 문제를 스스로 발굴하고 해결하는 과정을 지원하는 주민제안형 사업이다.

신청 대상은 이천시에 거주하거나 생활권을 두고 있는 주민 5명 이상으로 구성된 공동체로, 공동체 기반의 공익적 활동 모임이면 신청할 수 있다.

모집 분야는 '일반공모'와 '돌봄공모' 등 2개 분야다. '일반공모'는 지역 현안 해결을 주제로 한 주민 공동체가 대상이며, 총 6곳을 선정한다. 선정된 공동체에는 최대 350만원의 사업비를 지원한다.

'돌봄공모'는 다문화아동 돌봄을 주제로 한 공동체 활동을 지원하는 것이다. 1곳을 선정해 최대 2000만원의 사업비를 지원할 계획이다.

신청 방법, 제출 서류 등 자세한 사항은 이천시 홈페이지의 공고문에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 "이번 공모사업을 통해 주민들이 직접 마을의 문제를 고민하고 해결하는 과정이 지역 곳곳으로 확산하길 기대한다"고 말했다.





