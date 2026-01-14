본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

이천시, 마을공동체 사업 26일까지 공모

정두환기자

입력2026.01.14 10:51

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일반·돌봄 분야 7곳 선정

경기도 이천시는 주민 제안을 통한 공동체 활동을 지원하기 위한 '마을공동체 사업' 참여 공동체를 공모한다고 14일 밝혔다.

이천시, 마을공동체 사업 26일까지 공모
AD
원본보기 아이콘

이 사업은 주민들이 생활 속에서 체감하는 마을 문제를 스스로 발굴하고 해결하는 과정을 지원하는 주민제안형 사업이다.


신청 대상은 이천시에 거주하거나 생활권을 두고 있는 주민 5명 이상으로 구성된 공동체로, 공동체 기반의 공익적 활동 모임이면 신청할 수 있다.

모집 분야는 '일반공모'와 '돌봄공모' 등 2개 분야다. '일반공모'는 지역 현안 해결을 주제로 한 주민 공동체가 대상이며, 총 6곳을 선정한다. 선정된 공동체에는 최대 350만원의 사업비를 지원한다.


'돌봄공모'는 다문화아동 돌봄을 주제로 한 공동체 활동을 지원하는 것이다. 1곳을 선정해 최대 2000만원의 사업비를 지원할 계획이다.


신청 방법, 제출 서류 등 자세한 사항은 이천시 홈페이지의 공고문에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 "이번 공모사업을 통해 주민들이 직접 마을의 문제를 고민하고 해결하는 과정이 지역 곳곳으로 확산하길 기대한다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

정체불명의 '폭로 계정'에 학폭 영상 또 떴다...일본 사회 파장 '일파만파'

'돼지그림' 커피잔 받아든 보안관 "이건 모욕" 발끈 …美 스타벅스 결국

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

서울 시내버스 파업 이틀째…"일찍 나와도 출근길 지옥철"

새로운 이슈 보기