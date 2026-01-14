본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

호남 1세대 건설 기업인, 마형렬 남양건설 회장 별세

호남취재본부 민찬기기자

입력2026.01.14 10:39

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
마형렬 남양건설 회장

마형렬 남양건설 회장

AD
원본보기 아이콘

호남 지역 1세대 건설 기업인 마형렬 남양건설 회장이 13일 오후 10시 광주 동구 전남대병원에서 별세했다. 향년 91세.


1935년 전남 강진군 군동면 삼신리에서 태어난 마 회장은 1958년 종합건설업체인 남양건설을 설립했다.

1972년 대표이사로 취임한 이후 '남양휴튼' 브랜드로 대표되는 아파트 건설과 항만, 도로, 터널, 간척, 택지, 해상교량, 철도, 지하철, 주택, 특수시설물 공사 등을 했다.


2002년 한·일 월드컵 당시 광주월드컵경기장을 시공하는 등 대규모 관급 공사도 수행했다.


마 회장은 대한건설협회 전남도회장(1991년 7월∼2002년 3월), 대한건설협회장(2002년∼2005년), 광주상공회의소 회장(2002년 9월∼2007년 9월) 등을 역임했다.

2006년 9월부터는 광주매일신문 회장으로도 활동해왔다.


고인은 남양문화재단을 설립해 소외계층 지원 사업을 하는 등 국가 경제와 지역 사회에 기여한 공로를 인정받아 동백장(1985년), 국무총리 표창(1989년), 금탑산업훈장(1994년), 대통령 표창(2002년) 등을 수상했다.


유족으로는 마찬호 남양건설 부회장 등 1남 2녀가 있다. 고인의 장례는 남양건설 회사장으로 치러진다. 빈소는 광주 서구 매월동 국빈장례문화원 201호. 발인 16일 오전 9시.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

정체불명의 '폭로 계정'에 학폭 영상 또 떴다...일본 사회 파장 '일파만파'

'돼지그림' 커피잔 받아든 보안관 "이건 모욕" 발끈 …美 스타벅스 결국

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

경찰, '비위 의혹' 김병기 자택 등 6곳 압수수색

새로운 이슈 보기