[포토] 아시아나항공, 인천공항 제2여객터미널 이전

아시아나항공이 인천국제공항 제2터미널로 이전을 완료한 14일 인천공항 2터미널 아시아나 카운터 앞에 기내반입 금지 물품 관련 안내문이 나오고 있다.







