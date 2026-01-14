美, 엔비디아 칩 수출 허가에도 "中은 사실상 수입 통제"

美 심사정책 '거부추정'→'개별심사' 전환

中, H200칩 '특별한 경우'에만 수입 지침

중국 정부가 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 H200 구매를 특별한 경우에만 제한적으로 승인하기로 했다고 디 인포메이션이 13일(현지시간) 보도했다. 미국이 이날부터 H200 칩의 중국 수출길을 열어둔 상황에서 사실상 수입 통제 조치를 시행하는 것이다.

복수의 소식통을 인용한 디 인포메이션 보도에 따르면 중국 정부는 H200 칩을 대학 연구소 같은 특수한 상황에서만 사용될 수 있다는 방침을 기술 기업들에 통보했다.

또 기술 기업들에 '필요한 경우'에만 엔비디아 칩을 구매하라는 모호한 지침을 내렸다. 외신들은 이를 사실상 수입 통제에 나선 것으로 풀이했다. 중국이 당초 H200을 구매하는 기업들에 자국 AI 칩을 지정된 비율로 함께 구매하도록 하는 방안을 도입하려 했으나, 이보다 더 강력한 규제 방침을 마련한 것이다.

이는 엔비디아의 최첨단 칩을 사용한 AI 개발보다 화웨이와 캠브리콘 등 자국 반도체 산업을 육성하는 것이 우선이라고 판단한 결과로 보인다.

다만 중국 당국은 '필요한 경우'에 대해 구체적인 가이드라인을 제시하지 않고 모호한 태도를 보였다. 이에 대해 디 인포메이션은 향후 미·중 관계가 개선될 경우 중국 정부가 지침을 완화할 가능성을 열어둔 것으로 풀이했다.

중국 정부는 더 많은 기업과 추가 회의를 열고 AI 칩 구매 지침을 전달할 계획이지만, 새로운 지침이 나올지는 불확실하다고 소식통들은 전했다.

한편, 중국의 사실상 수입 통제 조치에도 미국은 H200 칩의 중국 수출을 위한 규칙 개정 절차를 마무리했다.

이날 미 상무부 산업안보국(BIS)은 온라인 관보에 '고급 컴퓨팅 상품에 대한 개정 허가심사 정책'을 게재했다. 엔비디아 H200 칩과 동급 제품, 하위 제품 등의 중국·마카오 수출에 대한 허가 심사 정책을 기존의 '거부 추정' 원칙에서 '사례별 심사'로 완화하는 것을 골자로 한다.

이에 따라 그간 중국 수출이 불가능했던 H200 칩은 개별 심사를 통해 미국 내 공급이 부족하지 않고, 엄격한 고객 확인 절차를 시행하는 등 규정에 따라 중국에 수출할 수 있게 됐다.





