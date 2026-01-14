코웨이, 현대백화점 천호점에 코웨이 갤러리 오픈

서울 강동 지역 두번째 오프라인 매장

코웨이가 서울 강동구 현대백화점 천호점 10층에 브랜드 체험 매장인 '코웨이 갤러리'를 오픈했다고 14일 밝혔다.

코웨이갤러리 현대백화점 천호점. 코웨이 AD 원본보기 아이콘

코웨이 갤러리 현대 천호점은 강동점에 이어 서울 강동 지역에 선보이는 두 번째 오프라인 매장이다. 프리미엄 유통 채널 확장을 통해 고객 접근성을 높이고, 코웨이 혁신 제품의 차별화된 디자인과 기술력을 고객이 직접 눈으로 확인하고 경험할 수 있도록 구성됐다.

신규 매장에서는 코웨이의 슬립 및 힐링케어 브랜드 '비렉스'의 침대·안마의자·의료기기 제품군 외에도 정수기·공기청정기 등 다양한 제품을 비교하고 체험할 수 있다.

국내외 디자인 어워드를 석권하며 우수성을 인정받은 '비렉스 트리플체어'도 전시돼 있다. 업무·휴식·안마의 3가지 기능을 하나에 담은 다기능 체어로, 부드러운 곡선 디자인과 잉크 블랙·토프 베이지 등 5가지 컬러로 구성됐다.

코웨이 갤러리 현대 천호점은 사전 예약 없이 누구나 자유롭게 방문할 수 있으며, 원활한 체험과 전문적인 상담이 필요한 경우 공식 누리집 '코웨이닷컴'을 통해 예약할 수 있다.

코웨이 관계자는 "천호점은 서울 동남권의 광역 수요를 아우르는 주요 거점"이라며 "코웨이의 차별화된 제품 기술력과 디자인을 소개하기 위한 공간을 지속해서 확장해 나갈 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>