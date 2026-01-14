경부고속도로 멈춘 차량 잇달아 들이받아 30대 여성 숨져… 6대 연쇄 추돌 3명 사상

14일 오전 5시 42분께 경부고속도로 상행선 양산휴게소 부근에서 차량 6대가 잇따라 추돌하는 사고가 발생해 1명이 숨지고 2명이 다쳤다.

경찰에 따르면 2차로에 정차해 있던 경차를 뒤따르던 RV 차량이 후미를 들이받으면서 사고가 시작됐다. 이 충격으로 경차는 1차로로 밀려났고 RV 차량은 갓길에 멈춰 섰다.

이후 1차로를 주행하던 택시가 경차를 추돌한 뒤 앞쪽에 정차했고 뒤따르던 SUV가 다시 경차를 들이받으며 3차로로 튕겨 나갔다. 이 과정에서 3차로를 달리던 화물차가 SUV를 추돌했다. 이어 1차로를 주행하던 승용차가 경차를 다시 들이받으며 연쇄 추돌로 이어졌다.

이 사고로 경차를 운전하던 30대 여성이 숨졌다. 택시 운전자(70대)와 승객 1명은 경상을 입어 병원 치료를 받고 있다. 다른 운전자들은 크게 다치지 않은 것으로 파악됐다.

경찰 조사 결과 사고 관련 운전자 가운데 음주가 감지된 사람은 없는 것으로 확인됐다.

부산고속도로순찰대는 신고를 받고 현장에 출동해 추가 사고 예방을 위한 교통 통제와 현장 관리를 실시했다. 경찰은 차량 블랙박스 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

14일 오전 5시 42분께 차량 6대가 잇따라 추돌해 3명의 사상자를 낸 경부고속도로 상행선 양산휴게소 부근 사고 현장. /부산경찰청 고속도로순찰대 제공. AD 원본보기 아이콘

14일 오전 5시 42분께 차량 6대가 잇따라 추돌해 3명의 사상자를 낸 경부고속도로 상행선 양산휴게소 부근 사고 현장. /부산경찰청 고속도로순찰대 제공. 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>