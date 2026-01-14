본문 바로가기
청송군, 2026학년도 재경청송학사·향토생활관 입사생 모집

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.14 10:21

서울과 대구·경북에서 공부하는 청송 청년들을 위한 문이 다시 열린다.


경북 청송군(군수 윤경희)은 지난 9일부터 지역 출신 대학생들의 경제적 부담을 덜어주기 위해 재경청송학사와 향토생활관의 2026학년도 입사생을 모집한다고 전했다.

서울시 동대문구에 위치한 재경청송학사는 수도권 소재 대학에 재학 중인 학생들의 주거비 부담을 경감하고 안정적인 면학 환경을 제공하기 위해 운영되고 있으며, 오는 2월 3일까지 신청을 받아 남·여 각 8명씩 총 16명을 선발한다.


선발공고일 기준 보호자의 주민등록이 청송군에 있고, 관내 중학교 또는 고등학교 졸업자라면 누구나 신청할 수 있으며, 선발 결과는 오는 2월 6일 발표될 예정이다.


또 대구·경북 지역 대학생을 위한 향토생활관은 경북대, 영남대, 계명대, 대구대, 대구가톨릭대 등 5개 대학별로 남·여 각 5명씩 총 50명의 입사생을 모집한다. 선발공고일 기준 보호자가 청송군에 1년 이상 주소를 두고 있을 경우 읍·면장의 추천을 받아 신청할 수 있다.

자세한 선발 요강과 신청 서류는 청송군청이나 청송군인재육성장학회 홈페이지에서 확인할 수 있다.


군 관계자는 "청송 출신 학생들이 주거 걱정 없이 좋은 환경에서 학업에 전념해 장차 지역발전에 기여할 인재로 성장할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

청송군청.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
