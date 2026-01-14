현대캐피탈, 5억유로 규모 유로화 공모채권 발행…"업계 최초"

현대차 신차 할부금융 마케팅 등에 활용

현대캐피탈은 5억유로(약 8595억원) 규모 유로화 공모채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.

서울 중구 현대캐피탈 사옥. 현대캐피탈 AD 원본보기 아이콘

발행한 채권은 3년 만기 단일 트렌치로 구성돼 있다. 발행 금리는 3년물 유럽 미드스와프 금리에 52bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준에서 결정됐다.

발행 계획 금액의 7.6배에 이르는 총 38억유로 규모의 주문이 접수됐다.

조달 자금은 모두 현대자동차그룹의 신차 할부금융 등 자동차금융 마케팅과 일반 운영자금으로 활용할 예정이다.

거래 주간사로 뱅크오브아메리카증권, 크레디 아그리콜 CIB, 홍콩상하이은행(HSBC), ING, 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹이 참여했다.

이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 "이번 발행은 미국 투자가 중심 글로벌 투자가 풀을 유로화 투자가까지 확대하는 중요한 전환점"이라며 "현대캐피탈은 앞으로도 글로벌 자본시장에서 조달 통화를 다변화하고 안정적인 자금 조달 구조를 구축해 경영 안정성과 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>