빨라지는 광주·전남 행정 통합…민간·군 공항 이전 합의 '안갯속'

나광국 전남도의원 "통합지자체 의무 승계" 확답 얻어내

전라남도의회 초의실에서 열린 광주·전남 행정통합을 위한 전남도의회와 전남도청의 간담회에서 나광국 전남도의원(더불어민주당·무안2)이 김영록 도지사로부터 기존 공항 이전 협의 이행 책임을 통합시에서 그대로 승계할 것이라는 확답을 최초로 얻어냈다.

간담회에서 나 의원은 "행정통합으로 공항 이전 협의의 직접적 당사자인 광주시가 전남과 같은 지자체가 돼버려 협의 내용이 변질되거나 지원 규모가 축소되는 것이 아니냐는 무안군민의 우려가 있다"고 지적했다.

실제 지원금 1조원 중 광주시가 부담하기로 한 1,500억 원의 지원 방안부터 에너지신산업, 항공 MRO 센터 등 첨단산업 기반 조성을 비롯한 획기적인 인센티브 지원은 광주시와 전남도, 무안군 등이 참여한 6자 협의체를 통해 논의됐던 만큼 같은 지자체가 돼 버리면 합의 이행에 어려움이 있다는 지적이 있었다.

나 의원은 김영록 도지사에게 "통합 이후에도 협의가 유지될 수 있도록 광주시의 책임과 의무를 광주·전남 통합지자체가 승계하고, 필요하다면 이를 명문화해야 한다"고 제안했다.

더불어 "이번 행정 통합은 공항 이전 협의로 쌓아온 광주와 전남의 신뢰를 제도적으로 완성하는 과정이라고 생각한다"며 "민간·군 공항 통합 이전과 행정 통합 논의를 하나의 프로젝트로 연결해서 완성해 줄 것을 무안을 대표하는 도의원으로서 당부드린다"고 덧붙였다.

김 지사는 "6자 협의체에서 합의된 책임과 의무를 승계하지 않으면 행정 통합이 성립될 수 없을 것"이라며 "명문화를 넘어 실질적인 법제화를 통해 민간·군 공항 통합 이전 보상 내용이 국가 계획에 반영될 수 있도록 노력할 필요가 있다"고 답했다.

나 의원은 "갑작스러운 행정통합 논의로 안갯속에 빠진 공항 이전 합의 이행에 대한 무안군민의 우려를 해소하는 것이 주민을 대변하는 의원의 의무라고 생각한다"며 "앞으로도 민간·군 공항 통합 이전이 무안을 넘어 광주와 전남의 상생과 발전의 전기가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자



