본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

바이오헬스

종근당 "듀피젠트 바이오시밀러, 유럽 최초 임상 1상 승인"

박정연기자

입력2026.01.14 09:56

수정2026.01.14 10:31

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

CKD-706, 건강한 성인 대상 임상 진행

종근당은 듀피젠트(성분명 두필루맙)의 바이오시밀러 'CKD-706'이 유럽 최초로 임상 1상 승인을 받았다고 14일 밝혔다. 이번 승인은 유럽의약품청(EMA)과 영국 의약품규제청(MHRA)으로부터 동시에 이뤄졌다.

서울 충정로 종근당 본사 사옥 이미지. 종근당

서울 충정로 종근당 본사 사옥 이미지. 종근당

AD
원본보기 아이콘

임상시험에선 유럽의 건강한 성인을 대상으로 CKD-706과 듀피젠트의 약동학적 동등성을 입증하고 약력학과 안전성, 면역원성을 비교한다.


두필루맙은 유전자 재조합 기술로 인간의 항체 구조와 동일하게 만든 바이오 의약품이다. 제2형 염증 반응에 관여하는 면역조절물질 인터루킨(IL)-4와 인터루킨(IL)-13이 공통으로 사용하는 수용체(IL-4Rα)에 결합한 뒤, 이들의 신호 전달 경로를 억제하는 방식으로 작용한다. 미국 식품의약국(FDA)에서는 아토피 피부염, 천식, 만성 비부비동염, 호산구성식도염, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 등 8개 적응증에 대해 승인을 받았다.

종근당 관계자는 "신속한 임상 진행으로 듀피젠트와의 동등성을 조기에 입증해 전 세계 염증성 질환 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공할것"이라고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

정체불명의 '폭로 계정'에 학폭 영상 또 떴다...일본 사회 파장 '일파만파'

'돼지그림' 커피잔 받아든 보안관 "이건 모욕" 발끈 …美 스타벅스 결국

10억미만 ‘똘똘한 한채’ 없나…호가 치솟는 노원 재건축 단지

경찰, '비위 의혹' 김병기 자택 등 6곳 압수수색

새로운 이슈 보기