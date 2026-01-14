본문 바로가기
메르세데스-벤츠, 서울에 아태지역 구매·품질 관리 조직 신설

우수연기자

입력2026.01.14 09:54

14일 벤츠코리아 본사서 공식 출범 행사

메르세데스-벤츠는 아시아 주요 시장 공급망 협업을 강화하기 위한 핵심 거점으로 '아시아-태평양 지역 구매 및 협력사 품질관리' 조직을 서울에 신설했다고 14일 밝혔다.


이날 서울시 중구 벤츠 코리아 본사에서 진행된 출범 행사에는 그룹의 개발·구매 부문을 총괄하는 요르그 부르저 최고기술책임자(CTO), 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표이사, 그리고 슈테펜 마우어스베르거 아태지역 구매 및 협력사 품질관리 부사장이 참석했다.

한국에 신설된 이번 조직은 한국·일본을 중심으로 아태지역 전반의 구매 및 협력사 품질관리 활동을 총괄하며, 주요 동남아 시장 역시 관할 범위에 포함된다. 동시에 본사 구매 조직과 아태지역을 유기적으로 연결하는 전략적 가교 역할을 수행하게 된다.


부르저 벤츠 CTO는 "한국은 고도화된 자동차 산업 환경과 역동적이고 혁신적인 공급기반을 갖춘 곳"이라며 "이번 조직 신설을 통해 기존 협력 관계를 한층 강화하는 동시에, 첨단 기술과 하이테크 부품에 걸쳐 새로운 협업 기회를 적극 모색해 나갈 것"이라고 전했다.


해당 조직은 ▲비즈니스 개발 ▲구매 ▲협력사 품질관리 등 세 개의 부서 단위로 구성돼 운영되며, 메르세데스-벤츠 그룹 구매 및 협력사 품질관리 조직 내에서 핵심적인 역할을 수행해 온 마우어스베르거 부사장이 조직을 이끌 예정이다.

메르세데스-벤츠 로고. 연합뉴스 제공

메르세데스-벤츠 로고. 연합뉴스 제공

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
AD

