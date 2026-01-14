본문 바로가기
대구도시개발공사, "어려운 이웃 도와달라" 2000만원 기탁

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.14 09:54

대구도시개발공사(사장 정명섭)는 지난 13일 사회복지공동모금회가 주관하는 '희망2026나눔캠페인'에 성금 2000만원을 기탁했다고 밝혔다.


'희망2026나눔캠페인'은 사랑의열매가 연말연시를 맞아 매년 추진하는 대표적인 모금 행사로, 지역사회 내 어려운 이웃을 돕기 위한 범국민 나눔 캠페인이다.

정명섭 대구도시개발공사 사장(오른쪽)이 저소득층을 도와달라며 성금 2000만원을 대구시공동모금회에 기탁하고 있다.

이번 캠페인을 통해 모금된 성금은 저소득층의 생계비 및 의료비 지원을 비롯해 재해·재난 피해 지원, 긴급복지 지원 등 다양한 복지사업의 재원으로 활용될 예정이다.

한편, 대구도시개발공사는 올해에도 임직원 급여 일부를 매월 정기 기부하는 사랑의열매 '착한일터' 캠페인에 참여하는 등 지역 취약계층 복지 향상과 사회적 가치 실현에 지속적으로 동참할 계획이다.


정명섭 사장은 "연말연시를 맞아 지역 이웃을 위해 나눔을 실천할 수 있어 매우 뜻깊다"며, "앞으로도 대구를 대표하는 지방공기업으로서 지역사회 발전과 상생을 위한 나눔 활동을 꾸준히 실천해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
