iM뱅크 영업점서 네이버페이 오프라인 통합 단말기 신청

네이버페이는 iM뱅크 영업점에서 오프라인 통합 단말기 '네이버페이 커넥트' 신청을 받는다고 14일 밝혔다.

iM뱅크 영업점에서 원스톱으로 네이버페이 커넥트 상담을 받고 신청할 수 있다.

네이버페이 커넥트로 대구로페이와 포항사랑카드 등 지역화폐를 포함해 다양한 결제 수단을 쓸 수 있고 스마트플레이스 기능으로 매장 리뷰, 홍보도 할 수 있다.

네이버페이와 iM뱅크는 2024년부터 지역화폐 활성화를 위해 협력해왔다.

지난해 12월 대구로페이 신규 가입자의 42%, 포항사랑카드 신규 가입자의 40%가 네이버페이에 지역화폐를 등록했다.

양사는 대구·포항 등 지역 가맹점을 대상으로 네이버페이 커넥트 안내 및 홍보 채널을 운영할 계획이다.

네이버페이 관계자는 "네이버페이 커넥트가 대구·포항 지역화폐 및 지역 상권 활성화에 긍정적인 역할을 하도록 iM뱅크와 협력하겠다"고 말했다.





