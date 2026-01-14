본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

iM뱅크 영업점서 네이버페이 오프라인 통합 단말기 신청

문채석기자

입력2026.01.14 09:53

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"지역화폐 활성화 시너지 강화"

네이버페이는 iM뱅크 영업점에서 오프라인 통합 단말기 '네이버페이 커넥트' 신청을 받는다고 14일 밝혔다.


iM뱅크 영업점서 네이버페이 오프라인 통합 단말기 신청
AD
원본보기 아이콘

iM뱅크 영업점에서 원스톱으로 네이버페이 커넥트 상담을 받고 신청할 수 있다.

네이버페이 커넥트로 대구로페이와 포항사랑카드 등 지역화폐를 포함해 다양한 결제 수단을 쓸 수 있고 스마트플레이스 기능으로 매장 리뷰, 홍보도 할 수 있다.


네이버페이와 iM뱅크는 2024년부터 지역화폐 활성화를 위해 협력해왔다.


지난해 12월 대구로페이 신규 가입자의 42%, 포항사랑카드 신규 가입자의 40%가 네이버페이에 지역화폐를 등록했다.

양사는 대구·포항 등 지역 가맹점을 대상으로 네이버페이 커넥트 안내 및 홍보 채널을 운영할 계획이다.


네이버페이 관계자는 "네이버페이 커넥트가 대구·포항 지역화폐 및 지역 상권 활성화에 긍정적인 역할을 하도록 iM뱅크와 협력하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

정체불명의 '폭로 계정'에 학폭 영상 또 떴다...일본 사회 파장 '일파만파'

'돼지그림' 커피잔 받아든 보안관 "이건 모욕" 발끈 …美 스타벅스 결국

10억미만 ‘똘똘한 한채’ 없나…호가 치솟는 노원 재건축 단지

경찰, '비위 의혹' 김병기 자택 등 6곳 압수수색

새로운 이슈 보기