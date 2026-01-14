본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

무안공항, 조류충돌 위험관리 13㎞ 기준 미적용

호남취재본부 송보현기자

입력2026.01.14 09:43

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

법정 기준 대신 반경 5㎞만 관리

무안국제공항이 조류 등 야생동물 충돌 위험관리계획을 수립·운용하면서 법정 기준인 공항 반경 13㎞가 아닌 5㎞만을 관리 범위로 설정해 온 사실이 확인됐다. 해당 내용은 12·29 여객기 참사 국정조사 과정에서 제출된 자료를 통해 드러났다.

무안공항 조류 관련 자료를 지도위에 올린 이미지. 항공정보간행물(AIP) 제공

무안공항 조류 관련 자료를 지도위에 올린 이미지. 항공정보간행물(AIP) 제공

AD
원본보기 아이콘

12·29 여객기 참사 국정조사 위원인 전진숙 더불어민주당 의원(광주 북구을)은 한국공항공사가 제출한 '2024·2025년 무안공항 조류충돌 위험관리계획'을 분석한 결과, 실제 조류충돌 예방 활동 범위가 공항 반경 5㎞로 설정돼 있었다고 14일 밝혔다.


국토교통부 고시 '조류 등 야생동물 충돌위험 감소에 관한 기준'은 '공항시설법'과 '항공안전법', 국제민간항공협약 부속서에 근거해 공항표점 기준 반경 13㎞ 이내를 위험관리 범위로 규정하고 있다. 해당 범위에서 조류와 야생동물의 서식지 현황, 개체 종류와 수, 이동 상태, 계절별 추이 등을 반영한 위험관리계획 수립을 의무화하고 있다.

그러나 지난 2024년 무안공항 조류충돌 위험관리계획을 보면 실제 예방 활동 지역은 5㎞로 설정돼 있었다. 법정 기준보다 축소된 범위로 관리가 이뤄진 셈이다.


전 의원은 "국토교통부 고시가 명확히 규정한 공항 주변 13㎞ 기준이 무안공항에서 적용됐는지 국토교통부와 한국공항공사가 해명해야 한다"며 "위험관리계획 범위 설정부터 조종사에게 제공된 정보까지 전 과정에 대한 사실 확인이 필요하다"고 밝혔다.


국토교통부가 운영하는 항공정보통합관리(AIP) 시스템을 확인한 결과, 조종사에게 제공된 무안공항 조류 정보 역시 반경 5㎞ 기준으로 제공되고 있었던 것으로 나타났다.

전 의원은 오는 15일 국정조사에서 국토교통부와 한국공항공사를 상대로 고시 기준 적용 여부와 위험관리계획 수립 과정, 조종사 제공 정보의 범위와 적정성에 대해 점검한다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

정체불명의 '폭로 계정'에 학폭 영상 또 떴다...일본 사회 파장 '일파만파'

'돼지그림' 커피잔 받아든 보안관 "이건 모욕" 발끈 …美 스타벅스 결국

10억미만 ‘똘똘한 한채’ 없나…호가 치솟는 노원 재건축 단지

경찰, '비위 의혹' 김병기 자택 등 6곳 압수수색

새로운 이슈 보기