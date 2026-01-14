본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

울주군, 치매환자 조호물품 지원 ‘소득기준 전면 폐지’

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.14 09:54

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기초지자체 최초…장기요양 1~3등급 재가 환자 모두 지원

울산 울주군은 올해부터 울산지역 기초지자체 가운데 처음으로 치매 환자 조호물품 지원에 적용하던 소득 기준을 전면 폐지한다고 14일 전했다.


그동안 울주군은 기저귀와 물티슈 등 치매 환자 돌봄에 필수적인 조호물품에 대해 최초 신청 후 1년이 경과한 경우 기준 중위소득 140% 이하 가구로 지원 대상을 제한해 왔다. 그러나 올해부터는 울주군에 거주하는 재가 치매 환자 가운데 장기요양 1~3등급 판정을 받은 대상자라면 소득 수준과 관계없이 지원받을 수 있다.

이번 소득 기준 폐지는 경제적 여건과 무관하게 실제 돌봄이 절실한 중증 재가 치매 환자 가정이 공평하게 복지 혜택을 누릴 수 있도록 하기 위한 조치다. 울주군은 기존의 '소득 중심' 지원 체계에서 환자의 건강 상태와 돌봄 필요도를 기준으로 한 '돌봄 중심' 지원으로 전환해 복지 사각지대를 해소하고 가족들의 간병 부담을 완화할 계획이다.


조호물품 지원 신청과 관련한 자세한 사항은 울주군 치매안심센터로 문의하면 된다.


울주군치매안심센터 관계자는 "소득이 아닌 치매 환자의 상태와 돌봄의 시급성을 최우선으로 고려해 지원 기준을 개편했다"며 "치매 환자와 가족이 사회적으로 고립되지 않도록 현장 중심의 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

울주군청.

울주군청.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

정체불명의 '폭로 계정'에 학폭 영상 또 떴다...일본 사회 파장 '일파만파'

'돼지그림' 커피잔 받아든 보안관 "이건 모욕" 발끈 …美 스타벅스 결국

10억미만 ‘똘똘한 한채’ 없나…호가 치솟는 노원 재건축 단지

경찰, '비위 의혹' 김병기 자택 등 6곳 압수수색

새로운 이슈 보기