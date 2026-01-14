[포토] 광주·전남 통합 머리 맞댄 당정…金총리 “며칠 내 큰 방향 정리”

김민석 국무총리가 14일 국회 의원회관에서 열린 광주ㆍ전남 통합추진 특위 간담회에서 인사말하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>