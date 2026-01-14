본문 바로가기
금융

KB국민카드, 디지털자산 연계 하이브리드 결제기술 특허출원

문채석기자

입력2026.01.14 09:41

기존 카드결제 인프라 기반
디지털자산 활용 기술 확보

KB국민카드는 기존 카드 결제 인프라를 기반으로 디지털자산 활용 가능성을 확대하기 위한 하이브리드 결제 기술에 대한 특허를 출원 신청했다고 14일 밝혔다.


KB국민카드, 디지털자산 연계 하이브리드 결제기술 특허출원
특허는 고객이 보유한 신용카드에 블록체인 기반 전자지갑 주소를 연동해 별도의 카드 추가 발급 없이 디지털자산과 신용카드를 함께 활용할 수 있도록 하는 기술이다.

결제 시 전자지갑에 보유한 스테이블코인 잔액이 우선 적용된다. 잔액이 부족한 경우 신용카드 결제로 자동 처리된다.


기존 카드 결제 구조를 유지하면서 디지털자산 활용 과정에서 발생할 수 있는 이용상의 불편 요소를 최소화하는 데 중점을 뒀다.


이를 통해 고객은 새로운 결제 수단을 이용하기 위해 추가 카드를 발급할 필요 없이 기존 카드 결제 경험과 혜택을 유지하면서 디지털자산을 일상적인 결제 수단으로 활용할 수 있다.

KB국민카드는 이 기술이 전통 금융과 블록체인 기술을 자연스럽게 연결해 스테이블코인이 특정 플랫폼에 국한되지 않는 실질적 지급결제 수단으로 자리 잡는 데 기여할 것으로 본다.


아울러 국내 결제 환경은 물론 향후 글로벌 결제 및 디지털자산 활용 확대 과정에서도 폭넓게 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다.


KB국민카드는 특허 출원을 통해 전통 금융 인프라와 신기술 간의 접점을 기술적으로 검토하고, 향후 지급결제 환경 변화에 대비한 연구와 준비를 지속해 나갈 계획이라고 했다.


특히 관련 법제화 및 제도 환경을 고려해 단계적으로 기술 적용 가능성을 모색할 방침이다.


KB국민카드 관계자는 "이번 특허 출원은 고객이 디지털자산을 보다 쉽고 안전하게 사용할 수 있도록 하는 기반"이라며 "향후 제도 환경과 시장 여건을 고려해 금융 소비자 보호를 최우선으로 한 방향에서 활용 방안을 검토해 나갈 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
