삼성라이온즈 원태인 선수, 대구시 유튜브 출연…황금동 명소 소개

영남취재본부 구대선기자

입력2026.01.14 09:21

대구시는 시정 홍보와 도시브랜드 가치 제고를 위해 유튜브 등 뉴미디어 콘텐츠 제작에 심혈을 기울이고 있다. 시 공식 유튜브 채널 '대구TV'의 대표 콘텐츠인 '대구한바퀴'는 시즌2를 맞아 실·국장, 홍보대사, 지역 유명인사 등을 초청해 더욱 다채로운 구성으로 시청자와 만날 예정이다.


2024년부터 제작된 '대구한바퀴'는 대구의 읍·면·동을 다니며 즐길거리와 먹거리, 지역 명소를 소개하는 프로그램으로, 현재까지 총 34편이 공개됐다. 최근 고정 시청층을 중심으로 편당 10만회 이상의 조회수를 기록하며 채널 구독자 수 14만명 달성에 크게 기여했다.

원태인 선수(오른쪽)가 출연하는 대구시 수성구 황금동 편 유튜브 썸네일.

원본보기 아이콘

올해 시즌2에서는 다양한 분야의 인사를 초대해 시민들의 눈과 귀를 즐겁게 할 예정이다. 최근 공개된 칠성동 편에는 대구시 실·국장(공보관)이 출연했으며, 두 번째 주자로 대구시 홍보대사인 삼성라이온즈 원태인 선수가 16일 업로드 예정인 '황금동 편'에 출연한다.

이번 영상에서는 황금동에 자리잡은 어린이세상, 국립대구박물관, 대구창의융합교육센터 등 지역 명소를 소개하는 한편, 원태인 선수의 모교인 경북고등학교를 방문해 학창시절의 추억과 에피소드를 나눈다. 또한 추천 맛집을 찾아 '먹방' 콘텐츠도 선보일 예정이다.


원태인 선수 출연을 기념해 구독자 참여 이벤트도 진행한다. '황금동 편' 영상을 시청한 후 인상 깊었던 장면을 댓글로 남긴 구독자 가운데 10명을 추첨해 원태인 선수의 친필 야구 사인볼을 증정한다.


김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 "대구시 유튜브 채널 '대구TV'는 '대구한바퀴'뿐만 아니라 '대구리뷰', '시민의삶', '대구라이딩' 등 뉴미디어 트렌드에 맞는 다양한 콘텐츠를 제작해 시민들과 소통하고 있다"며 "앞으로도 대구의 매력을 효과적으로 알리는 소통 창구로 자리매김하도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
