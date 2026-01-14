지역아동센터 환경 개선…롯데, 'mom편한 꿈다락' 100호점 기념식

전국 100개 아동센터 개보수

지역 돌봄 격차 해소 공헌

롯데는 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 '롯데 mom(맘)편한 꿈다락 지역아동센터' 100호점 개관 기념행사를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 '100 투 더 꿈다락'을 주제로 롯데그룹의 사회공헌 활동인 'mom편한 꿈다락' 사업 진행 경과를 돌아보고 나눔의 가치를 공유하기 위해 마련했다.

mom편한 꿈다락 100호점 개관 기념식 포스터. 롯데지주 제공 AD 원본보기 아이콘

행사는 롯데 꿈다락 센터 100호점 개관을 기념하는 리본 세레머니를 시작으로 클래식 앙상블 '레이어스 클래식'의 축하 공연과 'mom 편한 꿈다락'의 의미를 담은 창작 뮤지컬로 진행된다. 꿈다락이란 제목의 뮤지컬은 롯데 꿈다락 센터 1호점에서 꿈을 키우던 아동이 졸업 후 꿈다락 보조교사로 돌아와 아이들의 꿈을 응원하는 나눔의 선순환 내용을 담았다. 롯데 꿈다락 센터를 이용하는 아동들이 직접 무대에 오르며, 실제로 지역아동센터를 거쳐 대학생이 된 권혁준 군이 보조교사 역으로 출연해 의미를 더한다. 공연과 함께 롯데월드타워 전망대 서울스카이와 롯데월드 아쿠아리움 탐방 프로그램도 진행한다.

롯데는 2017년 전분 군산시 회현면에 1호 롯데 꿈다락 센터를 시작으로 지난해 12월 부산광역시 동구에 100호점까지 전국 15개 시·도에 걸쳐 노후화된 지역아동센터의 환경을 개선했다. 특히 전체 롯데 꿈다락 센터 중 60% 이상을 지방에 운영하며 지역 간 돌봄 환경 격차를 줄여왔다. 일회성 공사에 그치지 않고 사후 유지보수까지 지원하고 있으며, 실제 2024년 한 해 동안 800여건의 환경 개선을 완료했다.

아이들이 일상에서 꿈을 키울 수 있도록 정서적 측면의 지원에도 힘쓰고 있다. 아이들이 다락 공간을 선호한다는 점을 반영해 복층 공간 '꿈다락'을 조성하고, 도서 및 기자재 지원과 다양한 교육 프로그램 등을 제공했다.

롯데 관계자는 "지난 8년간 전국 곳곳에 100호점까지 늘어난 mom편한 꿈다락은 아이들이 꿈을 키워 사회의 바른 구성원으로 성장해 받은 사랑을 다시 사회에 베푸는 선한 영향력의 토대가 됐다"며 "앞으로도 지역 간 돌봄 격차를 해소하는 든든한 마중물 역할을 수행하며, 지역사회 전반에 긍정적인 변화를 확산시키기 위한 지원을 이어가겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>