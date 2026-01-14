세계은행 "올해 세계성장률 2.6%로 소폭 둔화…관세 여파"(종합)

지난해 6월 전망 대비 0.2%P 상향

美 성장 예상보다 높아

무역 갈등·인플레 등 위험 요인 여전

세계은행(WB)이 미국의 관세 등 불확실성으로 인해 세계 경제 성장률이 소폭 둔화할 것으로 내다봤다. 지난해 관세 인상을 앞두고 나타났던 교역 증가와 공급망 재편 효과가 줄어들면서 세계 경제의 회복세가 둔화할 것이라는 전망이다. 다만 미국을 중심으로 한 일부 주요국의 견조한 성장세가 둔화 폭을 완화할 것으로 세계은행은 분석했다.

세계은행은 13일(현지시간) 발표한 세계경제전망에서 올해 세계 경제 성장률을 지난해 2.7%(추정치) 대비 0.1%포인트 낮은 2.6%로 전망했다. 세계은행은 지난해 미국의 관세 부과를 앞두고 교역량 급증 및 공급망 재편이 나타나면서 경제 회복력이 예상보다 강했다고 설명했다. 그러나 올해에는 교역량과 국내 수요가 줄어들면서 이 같은 성장 촉진 효과가 사라질 것으로 전망했다. 다만 경제 규모가 큰 일부 국가의 재정 지출 확대가 성장률 둔화를 완화할 것으로 예상했다.

세계은행이 이번 보고서에서 올해 성장률로 예상한 2.6%는 지난해 6월 보고서에서 예상한 2.4%보다 0.2%포인트 높다. 이와 관련해 세계은행은 미국이 예상보다 높은 성장률을 보인다면서 성장률 상향 조정분의 3분의 2를 미국이 차지한다고 설명했다. 미국의 성장률은 지난해 2.1%에서 올해 2.2%로 소폭 증가할 전망이다. 세계은행은 "관세의 영향이 소비와 투자에 점점 부담을 주고 있지만, 지난해 이뤄진 세제 혜택 연장과 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 종료가 올해 성장에 도움을 줄 것"이라고 관측했다.

유로 지역 성장률은 지난해 1.4%에서 올해 0.9%로 둔화할 것으로 전망했다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 에너지 가격이 오르면서 수출 가격 경쟁력이 약화했고, 이로 인해 수출 증가세가 둔화한 것이 주요 원인으로 꼽힌다.

동아시아·태평양 지역의 성장률은 지난해 4.8%보다 낮은 4.4%로 예상했다. 특히 중국의 성장률이 지난해 4.9%에서 올해 4.4%로 낮아질 전망인데 소비자 신뢰 위축, 부동산시장 침체, 고용 둔화, 제조업 둔화가 원인이라고 세계은행은 설명했다. 중국을 제외한 동아시아·태평양 지역의 성장률은 4.5%를 기록할 전망이다. 한국의 성장률은 이번 보고서에 포함되지 않았다.

이밖에 개발도상국의 경우 성장률이 지난해 4.2%에서 올해 4%로 낮아질 것으로 예상했다.

세계은행은 지난해 일부 국가들이 미국과 무역 합의를 체결했음에도 불구하고 정책 불확실성이 여전히 높으며, 관세율 변화에 따라 역내 공급망 재편이 나타날 수 있다고 내다봤다. 또 단기적으로 세계 경제에 대한 하방 위험이 있으며 무역 갈등 고조, 무역 장벽 강화, 자산 가격 하락 및 금융시장 여건 악화, 재정 우려, 인플레이션 등의 위험이 현실화하면 성장이 둔화할 수 있다고 관측했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



