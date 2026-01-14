본문 바로가기
세계은행 "올해 세계성장률 2.6%로 소폭 둔화…관세 여파"(종합)

이승형기자

입력2026.01.14 09:16

시계아이콘01분 12초 소요
지난해 6월 전망 대비 0.2%P 상향
美 성장 예상보다 높아
무역 갈등·인플레 등 위험 요인 여전

세계은행(WB)이 미국의 관세 등 불확실성으로 인해 세계 경제 성장률이 소폭 둔화할 것으로 내다봤다. 지난해 관세 인상을 앞두고 나타났던 교역 증가와 공급망 재편 효과가 줄어들면서 세계 경제의 회복세가 둔화할 것이라는 전망이다. 다만 미국을 중심으로 한 일부 주요국의 견조한 성장세가 둔화 폭을 완화할 것으로 세계은행은 분석했다.


경기 평택항에 수출용 자동차와 컨테이너가 대기하고 있는 모습.

경기 평택항에 수출용 자동차와 컨테이너가 대기하고 있는 모습.

세계은행은 13일(현지시간) 발표한 세계경제전망에서 올해 세계 경제 성장률을 지난해 2.7%(추정치) 대비 0.1%포인트 낮은 2.6%로 전망했다. 세계은행은 지난해 미국의 관세 부과를 앞두고 교역량 급증 및 공급망 재편이 나타나면서 경제 회복력이 예상보다 강했다고 설명했다. 그러나 올해에는 교역량과 국내 수요가 줄어들면서 이 같은 성장 촉진 효과가 사라질 것으로 전망했다. 다만 경제 규모가 큰 일부 국가의 재정 지출 확대가 성장률 둔화를 완화할 것으로 예상했다.

세계은행이 이번 보고서에서 올해 성장률로 예상한 2.6%는 지난해 6월 보고서에서 예상한 2.4%보다 0.2%포인트 높다. 이와 관련해 세계은행은 미국이 예상보다 높은 성장률을 보인다면서 성장률 상향 조정분의 3분의 2를 미국이 차지한다고 설명했다. 미국의 성장률은 지난해 2.1%에서 올해 2.2%로 소폭 증가할 전망이다. 세계은행은 "관세의 영향이 소비와 투자에 점점 부담을 주고 있지만, 지난해 이뤄진 세제 혜택 연장과 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 종료가 올해 성장에 도움을 줄 것"이라고 관측했다.


유로 지역 성장률은 지난해 1.4%에서 올해 0.9%로 둔화할 것으로 전망했다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 에너지 가격이 오르면서 수출 가격 경쟁력이 약화했고, 이로 인해 수출 증가세가 둔화한 것이 주요 원인으로 꼽힌다.


동아시아·태평양 지역의 성장률은 지난해 4.8%보다 낮은 4.4%로 예상했다. 특히 중국의 성장률이 지난해 4.9%에서 올해 4.4%로 낮아질 전망인데 소비자 신뢰 위축, 부동산시장 침체, 고용 둔화, 제조업 둔화가 원인이라고 세계은행은 설명했다. 중국을 제외한 동아시아·태평양 지역의 성장률은 4.5%를 기록할 전망이다. 한국의 성장률은 이번 보고서에 포함되지 않았다.

이밖에 개발도상국의 경우 성장률이 지난해 4.2%에서 올해 4%로 낮아질 것으로 예상했다.


세계은행은 지난해 일부 국가들이 미국과 무역 합의를 체결했음에도 불구하고 정책 불확실성이 여전히 높으며, 관세율 변화에 따라 역내 공급망 재편이 나타날 수 있다고 내다봤다. 또 단기적으로 세계 경제에 대한 하방 위험이 있으며 무역 갈등 고조, 무역 장벽 강화, 자산 가격 하락 및 금융시장 여건 악화, 재정 우려, 인플레이션 등의 위험이 현실화하면 성장이 둔화할 수 있다고 관측했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

