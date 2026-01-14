본문 바로가기
기아, '디 올 뉴 셀토스' 얼리 체크인 이벤트

오현길기자

입력2026.01.14 09:12

국내 고객 대상 실차 공개 행사 개최

기아 가 '디 올 뉴 셀토스' 출시에 앞서 국내 고객을 위한 특별 이벤트 '디 올 뉴 셀토스 얼리 체크인'을 실시한다고 14일 밝혔다.


기아가 '디 올 뉴 셀토스' 출시에 앞서 국내 고객을 위한 특별 이벤트 '디 올 뉴 셀토스 얼리 체크인'을 실시한다고 14일 밝혔다. 기아

기아가 '디 올 뉴 셀토스' 출시에 앞서 국내 고객을 위한 특별 이벤트 '디 올 뉴 셀토스 얼리 체크인'을 실시한다고 14일 밝혔다. 기아

기아는 오는 31일과 2월 1일 기아360, EV 언플러그드 그라운드 성수, 기아 인천·광주·원주 플래그십스토어, 기아 전시장 등 전국 14개 기아 거점에서 사전 신청 고객과 동반 1인 등 총 8400명을 초청해 실차 공개 행사 '디 올 뉴 셀토스 익스클루시브 프리뷰'를 진행한다.

행사에 참여하는 고객은 실차를 확인하고 전문 도슨트의 차량 소개를 통해 셀토스의 다양한 매력을 체험할 수 있다. 행사 당일 차량을 계약한 후 출고하는 고객에게는 '디스플레이 테마' 중 1종을 증정한다.


기아는 이벤트에 참여한 고객이 '디 올 뉴 셀토스'를 생애 첫 차로 출고할 경우 자기차량손해담보 자기부담금 지원 혜택을 제공한다. 차량당 최대 2회, 사고당 50만원 한도, 총 100만원 한도 내에서 지원한다. 또 얼리 체크인 이벤트에 응모한 이후 3월 31일까지 계약을 완료한 고객 중 총 1000명을 추첨해 '디 올 뉴 셀토스 데님 보스턴백'을 증정한다.


이 이벤트는 계약 개시일 전까지 기아 홈페이지 내 얼리 체크인 이벤트 페이지에서 신청할 수 있으며, 익스클루시브 프리뷰는 21일까지 신청을 받은 후 추첨을 통해 참여자를 선정한다.

기아 관계자는 "디 올 뉴 셀토스는 고객의 라이프스타일을 더욱 풍요롭게 할 SUV"라며 "고객분들께서 이번 얼리 체크인 이벤트를 통해 새로워진 셀토스를 직접 경험하고, 특별한 혜택도 함께 받으시길 기대한다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

