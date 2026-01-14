본문 바로가기
최종현학술원, 'AI 주권 시대, 대한민국의 선택' 보고서 발간

심성아기자

입력2026.01.14 08:57

최태원 회장 직접 참여

최종현학술원 과학기술혁신위원회는 보고서 '인공지능(AI) 주권 시대, 대한민국의 선택'을 발간했다고 14일 밝혔다. 최종현학술원 이사장인 최태원 SK그룹 회장이 직접 참여해 AI 주권을 둘러싼 산업 전략과 사회적 함의에 대한 종합적 논의를 이끌었다.

최종현학술원 '인공지능(AI) 주권 시대, 대한민국의 선택' 보고서 이미지. 최종현학술원

최종현학술원 '인공지능(AI) 주권 시대, 대한민국의 선택' 보고서 이미지. 최종현학술원

이 보고서는 한국 사회를 지배해 온 '추격의 압박'부터 짚는다. 미국과 중국을 중심으로 초거대 AI 모델 경쟁이 격화되면서 한국 사회에도 "서둘러 대응하지 않으면 뒤처진다"는 불안과 조급함이 커지고 있다. 이에 보고서는 지금 필요한 것은 속력이 아니라 방향, 액션이 아니라 전략이라고 제언한다. 보고서는 기술 경쟁의 속도전에 매몰된 나머지 국가 차원의 목표와 책임 범위를 명확히 설정하지 못하면 AI 전략은 출발선에서부터 흔들릴 수밖에 없다는 점을 지적한다.


이번 보고서는 최종현학술원 과기위 AI 전문 위원과 외부 전문가 12명이 참여한 미래 과학기술 소모임의 심층 논의를 바탕으로 기획됐다. 이후 과기위 전체 워크숍을 통해 논의를 보고서로 완성했다.

학계에서는 김기응 KAIST 전산학과·김재철AI대학원 석좌교수, 김용대 KAIST 전기 및 전자공학부 ICT 석좌교수, 서영주 POSTECH 컴퓨터공학과 교수·인공지능연구원장 등이 참여했다. 산업계에서는 김윤 트웰브랩스 최고전략책임자(CSO), 김지원 SK텔레콤 AI 모델 연구소장, 박성현 리벨리온 대표, 성낙호 네이버클라우드 하이퍼스케일 AI 기술총괄이 함께했다.


김유석 최종현학술원 대표는 발간사에서 "AI 주권은 모든 것을 직접 만들겠다는 선언이 아니라, 국가가 반드시 통제해야 할 영역과 글로벌 협력을 활용할 영역의 경계를 어떻게 설정할 것인가에 대한 전략적 결정"이라며, "지금 필요한 것은 기술 경쟁의 속도 못지않게 방향, 국가 차원의 목표와 책임 범위를 분명히 설정하는 일"이라고 말했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
