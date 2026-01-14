'팔란티어 신규편입' SOL 미국테크 TOP10, 순자산 3000억 돌파

신한자산운용은 'SOL 미국테크 TOP10' ETF 순자산이 3000억원을 돌파했다고 14일 밝혔다.

미국 관세 이슈, 미·중 무역분쟁, AI 버블 논쟁 등 미국 빅테크 기업의 주가 변동성이 확대되는 가운데 지난 1년간 개인투자자 순매수 금액은 766억원에 달했다.

SOL 미국 테크TOP10 ETF는 개인 투자자들에게 연금 계좌에 필수로 편입해야 하는 투자처로 자리 잡은 미국 빅테크 기업을 연 0.05%의 낮은 보수로 투자할 수 있는 상품이다. 연금 및 ISA 등의 절세계좌를 활용한 투자자의 수요가 꾸준히 몰리며 안정적인 성장을 이어가고 있다.

ETF는 엔비디아(NVDA), 구글(GOOGL), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 메타(META), 브로드컴(AVGO), 테슬라(TSLA), 넷플릭스(NFLX), 팔란티어(PLTR) 등 총 10개 종목으로 구성된다.

최근 12월 정기변경을 통해 T-모바일(TMUS)이 편출되고 AI 기반 빅데이터 분석 및 운영 플랫폼을 제공하는 글로벌 소프트웨어 기업인 팔란티어가 신규 편입됐다.

SOL 미국테크 TOP10 ETF는 산업의 중심축이 이동하는 흐름을 반영해 구성 종목을 정기적으로 점검·조정함으로써, 투자자들이 변화하는 빅테크 생태계의 핵심 기업에 효율적으로 분산 투자할 수 있도록 설계됐다.

지난 6개월간 구글(87.65%), 애플(23.25%), 브로드컴(29.24%)가 크게 상승한 가운데 SOL 미국테크 TOP10 ETF의 6개월 수익률도 26.34%를 기록했다. 2024년 5월 상장 이후 누적수익률은 67.46%에 달한다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 "올 초부터 강한 상승세를 보이던 미국 증시는 미·중 갈등 부각과 AI 버블론에 대한 우려가 맞물리며 시장 센티멘트가 약화되고 변동성이 확대됐다"고 설명했다.

이어 "빅테크 기업들의 AI 관련 대규모 투자는 단기적으로 과열 논란을 동반할 수 있다"면서도 "AI 확산이 구조적으로 진행되는 만큼 변동성에 유의하되 중장기 관점에서 투자 원칙을 유지하는 것이 중요하다"고 말했다.

신한자산운용은 빅테크 위주의 'SOL 미국테크TOP10' 과 함께 미국의 전략육성산업인 양자컴퓨터, 항공우주, AI인프라, 원자력, AI바이오 등의 차세대 성장테마 핵심기업에 투자하는 'SOL 미국넥스트테크TOP10 액티브 ETF' 도 운용 중이다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>