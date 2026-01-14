"제품 구독하면 제주도 숙박권"…SK매직, 새해 맞이 이벤트

15개월 구독료 50% 할인 혜택

최대 20만 포인트 네이버 페이 지급

SK인텔릭스의 헬스 플랫폼 브랜드 SK매직이 '새해엔, 떠나볼 행운' 제품 구독 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

SK매직 '새해엔, 떠나볼 행운' 제품 구독 이벤트. SK매직 AD 원본보기 아이콘

이번 이벤트는 내달 28일까지 진행되며 기간 내에 ▲원코크 플러스 얼음물 정수기 ▲올클린 디아트 공기청정기 ▲풀스텐 스파 비데 ▲워커힐 매트리스 등 SK매직 주요 제품을 구독하면 자동으로 응모된다. 추첨을 통해 5명에게는 '제주 신라호텔 2박 숙박권(2인 조식 포함) 및 왕복 항공권'을, 15명에게는 '제주도 왕복 항공권'을 경품으로 제공한다. 당첨자는 오는 3월 16일 SK매직몰 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

또 이벤트 기간 구독 고객에게는 제품에 따라 최대 15개월까지 구독료 50% 할인 혜택과 최대 20만 포인트의 네이버 페이를 지급한다. 제휴카드 이용 시 전월 실적에 따라 월 최대 2만5000원의 추가 할인을 받을 수 있다.

구독 제품 교체를 고민하는 고객을 위한 혜택도 마련했다. 타 브랜드 제품을 사용 중인 고객이 SK매직으로 교체 구독할 경우, '환승 리워드(타사보상)'를 통해 구독료 할인 및 최대 30만 포인트의 네이버 페이를 지급한다.

SK매직 관계자는 "지난 한 해 보내주신 성원에 보답하고 고객분들이 더욱 행복한 2026년을 시작하길 바라는 마음으로 이번 이벤트를 마련하게 됐다"며 "앞으로도 고객 가치를 최우선으로 다양한 혜택을 담은 이벤트를 지속해서 선보일 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>