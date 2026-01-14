송강호 '식집사' 된다…'핸섬가이즈' 감독과 의기투합

영화 '정원사들' 출연

구교환·송승헌·이광수·신현빈 가세

'기생충' 홍경표 촬영감독 합류

배우 송강호가 화초를 사랑하는 소심한 공무원으로 돌아온다. 지난해 영화 '핸섬가이즈'로 평단의 지지를 얻은 남동협 감독의 차기작에서다.

하이브미디어코프는 영화 '정원사들(가제)'의 주요 배역 캐스팅을 마치고 제작을 본격화한다고 14일 밝혔다. 영화는 식물 가꾸기가 유일한 낙인 공무원과 동네의 골칫덩어리가 손을 잡고 원예 사업을 벌이면서, 평화롭던 마을이 걷잡을 수 없는 소동에 휘말리는 이야기를 그린다.

극의 중심인 공무원 최영일 역은 송강호가 맡는다. 최영일과 묘한 파트너십을 이룰 동네 문제아 김문호 역에는 구교환이 낙점됐다. 조연진의 면면도 다채롭다. 송승헌은 한 사건으로 나락에 떨어진 전직 스타 한청용, 이광수는 최영일의 사업 파트너이자 복권방 주인인 송 사장, 신현빈은 미스터리한 레스토랑 주인 강미애, 이재인은 최영일의 딸 최은수로 각각 합류해 서사에 긴장을 불어넣는다.

영상미는 '기생충', '설국열차', '다만 악에서 구하소서' 등으로 독보적 미장센을 증명한 홍경표 촬영감독이 책임진다. 제작은 '서울의 봄', '내부자들' 등 굵직한 화제작을 내놓은 하이브미디어코프에서 진행한다. 현재 프리 프로덕션 단계이며, 연내 크랭크인을 목표로 하고 있다.





