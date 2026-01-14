독자가 작가로…밀리의서재 출간 공모전

'밀리로드 출간 공모전' 개최

kt 밀리의서재는 독자가 창작에 참여하고 작가로 데뷔할 수 있는 '밀리로드 출간 공모전'을 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 공모전은 밀리의서재 창립 10주년을 맞아 이용자 참여형 독서 생태계를 확대하기 위해 마련됐다. 단순히 콘텐츠를 소비하는 독서를 넘어, 독자가 직접 창작의 주체로 참여하는 '쓰는 독서' 경험을 강화하겠다는 취지다.

연초는 새해 다짐과 함께 글쓰기에 대한 관심이 높아지는 시기이기도 하다. 밀리의서재에 따르면 올해 1월 밀리로드 작품 발행량은 지난해 4분기 평균 대비 약 2.3배 증가했다. 밀리의서재는 이러한 흐름을 바탕으로 독자의 창작 활동을 실제 성과로 연결하고, 신진 작가와 콘텐츠 IP를 발굴한다는 계획이다.

'밀리로드 출간 공모전'은 연재를 통해 독자의 반응을 확인한 뒤 우수 작품을 선발하는 방식으로 운영된다. 수상작에는 도서 출간과 마케팅까지 지원해, 공모전 참여가 일회성 경험에 그치지 않고 지속적인 창작 활동으로 이어질 수 있도록 한다.

공모전은 분기별로 진행된다. 1회차 공모전은 2월28일까지 밀리로드에 8회차 이상 에피소드를 공개 발행한 신규 작품을 대상으로 하며, 창작에 관심 있는 독자라면 누구나 참여할 수 있다. 시상은 매 분기 이뤄지고, 대상 작품은 연내 선정될 예정이다.

수상작에는 창작 지원금과 함께 종이책 출간 및 마케팅 지원이 제공된다. 시상 규모는 ▲최우수상 5명(각 200만원) ▲우수상 10명(각 50만원) ▲장려상 25명(각 10만원)이다. 최우수상 작품은 밀리의서재 출판 브랜드 '오리지널스'를 비롯해 다산북스, 쌤앤파커스, 아작, 자이언트북스 등 국내 주요 출판사와의 종이책 출간 검토 기회도 주어진다.

김태형 밀리의서재 신사업본부장은 "지난 10년간 독서 대중화를 이끌어온 성과를 바탕으로, 독자가 창작의 주역이 되는 생태계를 구축하고자 공모전을 기획했다"며 "잠재력 있는 작가들이 시장에 안정적으로 안착할 수 있도록 지원을 이어가고, 출판 업계와 상생하는 콘텐츠 공급망을 강화하겠다"고 말했다.





