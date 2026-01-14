본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

새벽 2시까지 문 여는 마포구 직영 스터디카페…누적 이용 27만명

김민진기자

입력2026.01.14 08:27

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청소년 하루 종일 500원...만족도 93%

서울 마포구(구청장 박강수)가 직영으로 운영하는 스터디카페 '스페이스'가 새벽 2시까지 문을 열며 청소년들의 학습 공간으로 자리 잡았다. 2023년부터 지난해까지 3년간 총 27만143명이 다녀갔다.

박강수 마포구청장(첫줄 오른쪽 두 번째)이 ‘마포중앙도서관 스페이스 데이’ 행사에 참석해 학생들과 기념촬영을 하고 있다. 마포구 제공.

박강수 마포구청장(첫줄 오른쪽 두 번째)이 ‘마포중앙도서관 스페이스 데이’ 행사에 참석해 학생들과 기념촬영을 하고 있다. 마포구 제공.

AD
원본보기 아이콘

14일 마포구에 따르면 청소년 학습공간인 '스페이스'는 총 9곳이 운영되고 있다. 오전 9시부터 다음날 오전 2시까지 운영되며, 청소년은 500원, 성인은 5000원으로 이용할 수 있다. 다만 합정스페이스는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며, 이용 요금은 무료다.


휴게 공간까지 갖추고 있어 청소년들이 안심하고 머물며 공부할 수 있다. 마포구뿐만 아니라 인근 자치구에서도 찾아올 만큼 입소문을 타고 있다.

지난해 하반기 115명을 대상으로 한 만족도 조사 결과, 전반적 만족도는 93%로 나타났다. 지속 이용 의향은 96.5%, 주변 추천 의향은 97.4%가 긍정적으로 응답했다.


키오스크 이용, 시설 청결도, 조명 밝기, 실내 온도, 테이블 및 의자의 편안함 등 세부 항목에서도 만족도가 높게 나타나 시설 운영 전반에 대해 긍정적인 평가가 이뤄졌다.


구 관계자는 "청소년이 이용하는 공간이라는 점을 고려해 CCTV와 비상벨을 설치하고, 부모 알림 서비스도 운영하는 등 안전한 이용 환경 조성에 힘쓰고 있다"며 "청소년과 학부모가 더욱 만족할 수 있도록 시설과 운영 전반을 지속적으로 살피고 보완해 나가겠다"고 말했다.

2023년 4월 가장 먼저 문을 연 '마포나루스페이스'는 5성 특급호텔인 호텔나루에 자리해 한강을 바라보며 학습할 수 있다. 총 114석인데 일평균 131명이 방문해 좌석 수를 넘어서는 수요를 보인다.


2024년 9월 개소한 '마포중앙도서관 스페이스'는 마포구 내 스페이스 가운데 가장 많은 방문자가 찾는 곳이다. 좌석은 100석이지만 일평균 152명이 이용한다. 특히 주말에는 '오픈런' 현상이 나타날 만큼 인기가 높다.


박강수 마포구청장은 "스페이스를 찾는 청소년 한 명, 한 명의 열정이 모여 마포의 내일을 만들고 있다"며 "그 길을 함께 지켜보고 응원하는 것이 마포구의 역할이라 생각하며, 앞으로도 청소년이 행복하게 성장할 수 있는 마포를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

"저거 담배 아냐?" 골드글로브 시상식 좌석서 대놓고 흡연한 숀펜

두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'

"40명 사망했는데 화상 입고 스키 탔다니" 프랑스 주간지 만평 뭇매

"혈세 수십억 쏟아부었는데… 출산 0건"

10억미만 ‘똘똘한 한채’ 없나…호가 치솟는 노원 재건축 단지

경찰, '비위 의혹' 김병기 자택 등 6곳 압수수색

새로운 이슈 보기