LGU+, 소상공인 요금제 'SOHO 안심보상' 출시

스미싱·피싱 차단부터 금융 피해 보상까지…최대 300만원 보상

LG유플러스는 소상공인 고객의 금융 피해 예방에 초점을 맞춘 신규 인터넷 요금제 'SOHO 안심보상'을 출시했다고 14일 밝혔다.

'SOHO 안심보상'은 스미싱·피싱·큐싱 등 금융 사기를 유발하는 의심 사이트 접속을 자동으로 차단하고, 피해 발생 시 보상과 매장 내 전자기기 수리 비용까지 지원하는 소상공인 전용 인터넷 요금제다.

소상공인은 세금 신고, 거래처 관리, 온라인 발주 등으로 외부 사이트 접속이 잦아 유해 사이트 노출이나 피싱·스미싱 피해 우려가 크다는 점을 고려해, LG유플러스는 의심 사이트 자동 차단 기능을 요금제에 포함했다.

요금제는 100M, 500M, 1G 등 세 가지 속도로 구성됐다. 3년 약정 기준 월 이용요금은 ▲100M 2만5300원 ▲500M 3만6300원 ▲1G 4만2900원이다.

500M·1G 요금제 가입 고객은 '보상케어서비스'를 통해 스미싱·피싱 등으로 금전 피해가 발생할 경우 연 최대 300만원까지 보상을 받을 수 있다. 1G 요금제 가입 고객은 매장 내 전자기기 고장 시에도 연 최대 50만원의 수리비 지원을 받을 수 있다.

또한 'SOHO 안심보상' 500M·1G 요금제는 최대 10대의 PC 동시 접속을 지원한다. 이는 기존 기본 2대에서 크게 확대한 것으로, 외식업·소매업·소규모 사무실·병원·학원 등 다수의 PC를 사용하는 업종 수요를 반영했다.

이와 함께 요금제 가입 소상공인 고객 전원에게는 '기가 와이파이 6'가 기본 제공되며, 사업장 운영에 활용할 수 있는 제휴 서비스 'U+사장님광장' 혜택도 무료로 제공된다.

김남수 LG유플러스 SMB사업트라이브장(상무)은 "SOHO 안심보상 요금제는 매장 내 보안은 물론 금융 피해 보상까지 지원해 소상공인 고객이 안심하고 사업을 운영할 수 있도록 돕는 솔루션"이라며 "앞으로도 소상공인의 경영 부담을 줄이고 성장을 지원하는 맞춤형 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





