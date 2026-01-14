동명대 건축학과, 졸업예정자 대형 설계사무소 취업 잇따라

BIM 특성화 교육 성과… 전공 분야 취업률 95% 이상

동명대학교 건축학과 5학년 졸업예정자들이 국내 최정상급 건축설계사무소에 잇따라 취업하며 설계 실무 중심 교육과정의 경쟁력을 입증했다.

최근 건축설계 분야 채용 수요가 위축된 상황에서도 학생들은 수백 대 일에 달하는 경쟁을 뚫고 다수의 유수 설계사무소로부터 최종 합격 통보를 받았다.

동명대 건축학과 학생들이 설계과제전을 갖고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공 AD 원본보기 아이콘

수도권에서는 디에이그룹, 건원, 행림, 나우동인, 길, 에스파스, SI건축 등 서울 강남권 대형 건축설계사무소에 합격자가 나왔으며, 부산 지역에서도 상지, 한미건축 등 지역을 대표하는 설계사무소에 취업하는 성과를 거뒀다.

동명대 건축학과는 매년 졸업생의 95% 이상이 전공 분야인 건축설계사무소로 진출하고 있다. 이는 국내 건축학과 평균 설계사무소 진출 비율(약 30%)을 크게 웃도는 수치다.

이 같은 성과의 배경으로는 BIM(Building Information Modeling) 특성화 교육이 꼽힌다. 동명대 건축학과는 교육부 평가를 거쳐 2015년 국내 유일의 BIM 특성화 학과로 선정, 학생들은 졸업과 동시에 BIM 전공을 자동 취득하게 된다. 이를 통해 디지털 설계와 협업 역량 등 설계사무소가 요구하는 실무 능력을 체계적으로 갖출 수 있도록 교육받고 있다.

이길임 동명대 건축학과장은 "설계 중심 교육과 BIM 특성화, 국제 수준의 건축 교육 경험이 결합한 교육 체계가 학생들의 현장 경쟁력을 높이고 있다"며 "졸업과 동시에 국내 최고 수준의 건축설계사무소에서 활약할 수 있는 전문 인재 양성에 집중하겠다"고 말했다.

동명대 건축학과는 대한민국건축대전 등 국내 최고 권위의 건축 공모전에서 10년 연속 최다 수상 기록을 이어가며 설계 창의성과 디자인 경쟁력을 대외적으로 입증해 왔다. 학생 공모전과 설계 실습 재료비 전면 지원, 24시간 개방된 개인 작업공간 제공, 프랑스 파리-벨빌 건축대학과의 공동 수업, 미국 캔자스대 교환학생 프로그램, 정기적인 국내외 건축 탐방 등 실무 중심의 국제화 교육을 통해 교육 성과를 이어가고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>