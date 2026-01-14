본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

증시

JP모건 CEO "트럼프 Fed 공격은 인플레 상승시킬 것"

황윤주기자

입력2026.01.14 08:21

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정부의 Fed 독립성 훼손 큰 우려 표시
파월 의장 강력 지지 입장 드러내
트럼프, 디트로이트에서 파월 의장 공격

제이미 다이먼은 "연준의 독립성을 훼손하는 것은 무엇이든 좋은 생각이 아닐 것"이라고 말했다. Win McNamee/Getty Images

제이미 다이먼은 "연준의 독립성을 훼손하는 것은 무엇이든 좋은 생각이 아닐 것"이라고 말했다. Win McNamee/Getty Images

AD
원본보기 아이콘

제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)가 트럼프 행정부의 연방준비제도(Fed)를 정치적으로 공격하는 것에 대해 인플레이션 상승 등 역효과를 일으킬 것이라고 경고했다.


13일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 다이먼 CEO는 JP모건의 4분기 실적 발표에서 기자들에게 "Fed의 독립성을 훼손하는 그 어떤 행위도 좋지 않다(Anything chips away at that is probably not a great idea)"고 말했다.

그는 "그런 행위는 오히려 역효과를 낳을 것"이라며 "인플레이션 기대치를 높이고, 장기적으로 금리도 올라갈 수 있다"고 말했다. 이어 "파월 의장에 대해 큰 존경심을 갖고 있다"며 Fed의 독립성을 강력하게 지지한다고 덧붙였다.


제레미 바넘 JP모건 최고재무책임자(CFO)도 다이먼 CEO의 경고에 동조했다. 그는 "더 큰 문제는 미국 경제 전망, 솔직히 말하면 세계 경제의 안정성까지 해치고 있다는 점이다"라고 지적했다.


로빈 빈스 뉴욕멜론은행 CEO도 이날 실적발표에서 "채권시장의 근간을 흔들지 말고, 잠재적으로 금리를 상승시킬 일을 하지 말아야 한다"며 "중앙은행 독립성에 대한 신뢰에 다소 부족함이 있다"라고 비판했다.

앞서 미 법무부는 파월 의장을 Fed 건물 리모델링 관련 위증 혐의로 기소하기 위해 소환장을 발부했다. 이에 파월 의장은 공개 성명을 내고 이번 수사가 연준의 독립성에 관한 전례 없는 행정부의 위협이라고 규정했다. 이를 두고 Fed 안팎에서는 정부가 Fed의 독립성을 흔드는 행위라며 파월 의장을 지지하는 목소리가 나온다.


유럽중앙은행(ECB), 한국은행 등 11명의 전 세계 중앙은행 총재들은 파월 의장에 대해 지지를 표명하며 "중앙은행의 독립성은 우리가 봉사하는 시민들의 이익을 위한 물가, 금융 및 경제 안정의 초석"이라며 "전폭적으로 연대를 표명한다"고 밝혔다.


이런 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일 미시간주 디트로이트 포드 자동차 공장을 방문해 파월 의장을 향해 "곧 그 자리에서 물러나기를 바란다"고 말했다. 그러면서 "우리는 나쁜 Fed 의장을 갖고 있다"며 "여러 면에서 나쁘지만, 특히 금리를 너무 높게 했다는 점에서 나쁘다"고 비판했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

"저거 담배 아냐?" 골드글로브 시상식 좌석서 대놓고 흡연한 숀펜

두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'

"40명 사망했는데 화상 입고 스키 탔다니" 프랑스 주간지 만평 뭇매

"혈세 수십억 쏟아부었는데… 출산 0건"

10억미만 ‘똘똘한 한채’ 없나…호가 치솟는 노원 재건축 단지

경찰, '비위 의혹' 김병기 자택 등 6곳 압수수색

새로운 이슈 보기