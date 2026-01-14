본문 바로가기
사회
일반

강원도, 유통 '탈모 기능성화장품' 안전성 확인…50건 모두 '적합'

이종구기자

입력2026.01.14 08:08

강원도, 유통 제품 50건 검사 결과
사용제한성분·유해물질 모두 기준 충족

강원특별자치도보건환경연구원은 2025년 도내에서 유통·판매 중인 '탈모 증상 완화에 도움을 주는 기능성화장품' 50건을 수거해 안전성 검사를 실시한 결과, 모든 제품이 '적합' 판정을 받았다고 13일 밝혔다.

강원도, 유통 ‘탈모 기능성화장품’ 안전성 확인…50건 모두 ‘적합’
이번 검사는 사용제한성분인 징크피리치온과 인체 위해 우려 성분인 중금속(납, 니켈, 비소, 수은, 안티몬, 카드뮴) 및 메탄올을 대상으로 진행됐으며, 검사 결과 불검출 또는 기준 이하로 검출돼 안전성이 확인됐다.


조사 대상 중 징크피리치온 사용 표시 제품은 8건, 미표시 제품은 42건으로 나타났으며, 표시 제품은 모두 사용기준 이하로 검출됐고 미표시 제품에서는 징크피리치온이 검출되지 않아 사용기준과 표시기준 모두 적합한 것으로 확인됐다.

또한 납, 니켈, 비소, 수은, 안티몬, 카드뮴 등 중금속은 모두 기준 이하로 검출됐으며, 메탄올은 전 제품에서 검출되지 않았다.


징크피리치온은 눈 자극 등을 유발할 수 있는 물질로, 국내에서는 보존제로 사용할 경우 사용 후 씻어내는 제품에 한해 0.5% 이하, 비듬·가려움 완화 목적의 씻어내는 제품(샴푸·린스) 및 탈모 증상 완화 기능성화장품에는 총 징크피리치온으로서 1.0% 이하로 제한하고 있다. 그 외 화장품에는 사용을 금지하는 등 엄격하게 관리되고 있는 성분이다.


신인철 강원특별자치도보건환경연구원장은 "도민이 안심하고 화장품을 사용할 수 있도록 2026년에도 유통 화장품에 대한 안전성 검사를 지속적으로 실시할 계획"이라며, "부적합 제품이 확인될 경우 신속히 유통을 차단하는 등 선제적 조치를 취하겠다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
