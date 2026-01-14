본문 바로가기
중기·벤처

기보, 신한銀과 벤처투자 혁신기업 지원 '맞손'

김철현기자

입력2026.01.14 08:08

최대 200억원 규모 협약 보증
혁신 중소기업 스케일업 뒷받침

기술보증기금은 신한은행과 '벤처투자 혁신기업 투자연계 금융지원 업무협약'을 체결하고, 혁신 중소기업에 대한 금융지원을 강화한다고 14일 밝혔다.


이번 협약은 벤처투자를 유치한 유망 중소기업의 자금 공백기를 최소화하고 민간 투자와 정책금융을 연계해 모험자본 생태계를 활성화함으로써, 생산적 금융을 실현하기 위해 마련됐다.

부산시 남구 기술보증기금 본점

협약에 따라 기보는 신한은행의 특별출연금 10억원을 재원으로 최대 200억원 규모의 특별출연 협약보증을 공급한다. 기보는 보증 비율 상향(85%→100%, 3년간) 등의 혜택을 제공한다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 벤처투자기관으로부터 ▲5억원 이상 투자를 유치한 창업 후 7년 이내 비상장 중소기업 ▲최근 2년 이내에 20억원 이상 투자를 유치한 기술사업평가등급 BB등급 이상 비상장 중소기업 등이다.


양 기관은 이번 협약을 통해 혁신기업이 후속 투자 유치 전 단계에서도 안정적으로 자금을 운용할 수 있도록 공동 지원체계를 구축해 나갈 방침이다.


김종호 기보 이사장은 "이번 협약은 혁신기업이 이른바 '데스밸리(Death Valley)' 구간을 극복하고, 성장 과정에 필요한 유동성을 적기에 확보할 수 있도록 금융지원 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며, "기보는 앞으로도 유관 기관과의 협업을 확대해 중소벤처기업이 안정적으로 성장할 수 있는 금융 생태계 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

