신세계푸드 '노브랜드 버거', 버거 초특가 프로모션 '와페모 페스티벌'

한예주기자

입력2026.01.14 09:05

5일간 대표 메뉴 3종 세트 구매 시 단품 증정
최대 42% 할인 효과

신세계푸드 의 '노브랜드 버거'가 버거 초특가 프로모션 '와페모 페스티벌(Why pay more Festival)'을 개최한다고 14일 밝혔다.


'와페모 페스티벌'은 노브랜드 버거의 슬로건인 'Why pay more?(왜 더 내?)'에 맞춰, 고객들이 대표 메뉴를 보다 합리적인 가격으로 즐길 기회를 제공하기 위해 올해 처음 마련된 할인행사다. 고물가 상황 속에서 한 끼 가격에 부담을 느끼는 고객들이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 기획됐다.

NBB 와페모 페스티벌. 신세계푸드

원본보기 아이콘

14일부터 오는 18일까지 5일간 노브랜드 버거 매장 키오스크나 앱을 통해 ▲시그니처 세트 ▲메가바이트 세트 ▲코울슬로 치킨 세트 등 대표 메뉴 세트를 구매하면 동일 메뉴 단품 1개가 추가로 제공된다. 고객은 메뉴에 따라 최대 42% 할인 효과를 누릴 수 있다.


노브랜드 버거는 이번 프로모션을 통해 대표 가성비 버거 프랜차이즈로서 고물가로 줄어든 외식 선택지 속에서도 부담 없는 가격으로 즐길 수 있는 대안으로서 역할을 더욱 강화한다는 방침이다.


신세계푸드 관계자는 "외식비 부담이 커진 상황에서 고객들이 체감할 수 있는 혜택을 제공하고자 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 가성비 중시하는 고객들의 만족도를 높일 수 있는 다양한 활동을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
