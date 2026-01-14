강동구, 고덕천교 하부 ‘수변 쉼터’로 재탄생

11억 투입 '고덕천 라운지' 조성

서울 강동구(구청장 이수희)가 올림픽대로 고덕천교 하부 유휴공간을 정비해 고덕천에서 한강까지 이어지는 체류형 수변 문화공간 '고덕천 라운지'를 조성했다고 14일 밝혔다.

이수희 강동구청장이 강동 한강그린웨이 ‘고덕천 라운지’ 현장을 방문해 점검하고 있다. 강동구 제공. AD 원본보기 아이콘

그동안 고덕천교 하부는 3년간 이어진 올림픽대로 확장공사와 시설 노후화로 활용이 제한됐다. 보행자와 자전거 이용자의 동선이 혼재돼 안전 우려가 제기됐고, 한강과 수변공간을 잇는 중요한 거점임에도 시민이 머무르지 못하고 지나치는 공간으로 남아 있었다.

구는 이러한 문제를 개선하기 위해 총 11억7600만원을 투입해 교량 하부를 걷고, 달리고, 쉬며 일상을 회복할 수 있는 수변 라운지로 재구성했다. 이번 사업은 2024년 서울시 도시경관 공모사업에 선정돼 서울시와 강동구가 사업비를 5대5로 분담해 추진했다.

새롭게 조성된 고덕천 라운지는 휴게시설과 자전거 이용자를 위한 쉼터, 러닝과 스트레칭이 가능한 공간을 갖춰 생활체육과 휴식이 자연스럽게 어우러지도록 설계됐다. 보행자와 자전거 이용자의 동선을 명확히 분리해 이용 편의성과 안전성을 높였으며, 경관조명과 안전조명을 설치해 야간에도 안심하고 이용할 수 있는 환경을 조성했다.

고덕천에서 한강으로 이어지는 주요 접근 구간에는 안내사인과 거점 표식을 설치했다. 고덕토평대교가 조망되는 한강 데크 구간도 정비해 벤치와 쉼터 기능을 강화했으며, 주민과 인근 직장인, 한강 자전거길 이용자들이 운동 후 자연스럽게 머물며 휴식을 취할 수 있는 전망형 수변 쉼터로 재탄생했다.

이수희 강동구청장은 지난 12일 현장을 직접 방문해 공간 전반의 현황과 이용 동선, 안전 사항 등을 점검했다.

이수희 강동구청장은 "그동안 활용이 어려웠던 교량 하부 공간을 시민을 위한 수변 쉼터로 되살렸다"며 "고덕천 라운지가 강동 한강그린웨이의 핵심 거점으로 자리 잡아, 구민 누구나 일상 속에서 편안하게 찾는 휴식공간이 되길 기대한다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



