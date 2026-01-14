에어부산, 연중 최대 할인 ‘플라이앤세일’ 실시

국제선 24개 노선 최대 96% 할인… 15일부터 순차 판매

에어부산은 하계 운항 스케줄 오픈을 기념해 연중 최대 규모의 항공권 할인 프로모션인 'FLY&SALE(플라이앤세일)'을 실시한다.

플라이앤세일은 오는 15일 오전 11시부터 20일까지 6일간 진행, 국제선 24개 노선을 대상으로 최대 96% 할인된 항공권을 판매한다.

이용객들의 원활한 예약을 위해 노선별로 판매 일정을 나눠 운영한다. 15일에는 일본 노선을 먼저 오픈하고, 16일부터 중화권과 동남아 등 전 노선 판매를 시작한다.

프로모션 항공권은 유류할증료와 공항시설 이용료가 모두 포함된 편도 총액 운임 기준이다. 부산 출발 노선은 후쿠오카 5만5200원, 마쓰야마 6만200원, 오사카 6만3200원, 도쿄(나리타) 6만5200원, 삿포로 8만3500원, 칭다오 7만9900원, 타이베이·가오슝 8만9900원, 마카오 12만9900원, 시안·옌지 14만9900원, 장자제 29만9900원, 울란바토르 9만9900원, 세부 7만9900원, 다낭 8만9900원, 나트랑(냐짱) 9만9900원, 방콕 10만9900원, 비엔티안 14만9900원, 발리 16만9900원, 괌 9만9900원부터 판매된다.

인천 출발 노선은 후쿠오카 5만9900원, 오사카 6만9900원, 도쿄(나리타) 8만3900원, 나트랑(냐짱) 9만9900원부터 구매할 수 있다. 탑승 기간은 3월 29일부터 10월 24일까지이며, 에어부산 홈페이지와 모바일 웹·앱을 통해 예매할 수 있다.

항공권 할인과 함께 대규모 경품 이벤트도 마련됐다. 프로모션 항공권 구매 후 경품 응모를 완료한 회원을 대상으로 에어부산 라운지 입장권과 필름 카메라, 사진 보정 앱 구독권 등 경품을 추첨해 총 300여명에게 제공한다. 자세한 내용은 에어부산 홈페이지와 모바일 채널에서 확인할 수 있다.

에어부산 관계자는 "플라이앤세일은 연중 두 차례만 진행되는 대표 프로모션으로 고객들이 실질적인 할인 혜택을 체감할 수 있도록 매년 가장 공을 들여 준비하는 행사"라며 "2026년에도 에어부산과 함께 합리적이고 알찬 여행을 계획해 보시길 바란다"고 말했다.

에어부산 최대 규모 항공권 할인 프로모션 ‘FLY&SALE’ 포스터. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>