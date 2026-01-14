본문 바로가기
용산구, 이동형 '재난현장지휘버스' 첫 운영

김민진기자

입력2026.01.14 07:42

25인승 중형버스 특수개조... 실시간 상황 지휘

서울 용산구가 올해 처음 '재난현장지휘버스'를 도입하고 13일 운영 개시식을 열어 본격 가동에 들어갔다고 14일 밝혔다. 재난 유형이 다양·복합화되는 상황에서 재난 발생 초기부터 신속한 현장 판단과 체계적인 대응을 위해 마련했다.

박희영 용산구청장(오른쪽)이 재난현장지휘버스를 둘러보고 있다. 용산구 제공.

박희영 용산구청장(오른쪽)이 재난현장지휘버스를 둘러보고 있다. 용산구 제공.

재난현장지휘버스는 25인승 중형 승합차를 특수 개조한 이동형 재난 지휘 차량이다. 재난 발생 시 현장에 즉시 출동해 지휘·통제·상황관리 기능을 수행하는 이동형 통합지원본부 역할을 한다. 구도심 밀집 지역 특성을 고려해 기동성과 접근성이 뛰어난 중형버스로 채택했다.


버스 전면부는 운전석·조수석 및 통신·음향시설 운영석으로 구성했다. 중면부는 현장 지휘를 위한 회의실로 꾸며 구청 6층 재난안전대책본부와 연결, 현장 폐쇄회로(CC)TV로 즉시 상황을 확인·공유하고 유관기관과 영상회의를 진행할 수 있다. 후면부는 재난 현장 통합지원본부 가동을 위한 운영 물품을 실을 수 있도록 했다. 외부 지붕에는 CCTV 3대와 스피커, 전광판을 설치했다.

구청 소관부서 직원 5명은 버스를 직접 운전하기 위해 지난해 12월 대형 운전면허를 취득했다. 재난현장지휘버스는 실제 재난 대응뿐 아니라 재난 대응 합동훈련, 다중운집 인파 관리, 재난취약지역 안전순찰, 안전 홍보 및 교육 등에도 활용할 계획이다.


박희영 용산구청장은 "재난현장지휘버스는 단순한 차량이 아닌, 재난 발생 시 현장을 직접 지휘하는 이동형 지휘 본부"라며 "앞으로도 실전형 훈련과 체계적인 운영을 통해 구민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
