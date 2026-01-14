세계은행 "올해 세계성장률 2.6%로 소폭 둔화…관세 여파"

지난해 6월 전망보다 0.2%P 상향

세계은행(WB)이 미국의 관세 등 불확실성으로 인해 세계 경제 성장률이 소폭 둔화할 것으로 전망했다.

세계은행은 13일(현지시간) 발표한 세계경제전망에서 올해 세계 경제 성장률을 지난해 2.7%(추정치)보다 0.1% 포인트 낮은 2.6%로 전망했다. 세계은행은 지난해 미국의 관세 부과를 앞두고 교역량이 급증하고, 세계 공급망이 빠르게 재편되면서 세계 경제의 회복력이 예상보다 강했다고 설명했다. 그러나 올해에는 교역량과 국내 수요가 줄어들면서 이 같은 성장 촉진 효과가 사라질 것으로 전망했다.

세계은행이 이번 보고서에서 올해 성장률로 예상한 2.6%는 지난해 6월 보고서에서 예상한 2.4%보다 0.2%포인트 높다. 세계은행은 미국이 예상보다 높은 성장률을 보인다면서 올해 성장률 상향 조정분의 3분의 2를 미국이 차지한다고 설명했다. 미국의 성장률은 지난해 2.1%에서 올해 2.2%로 소폭 증가할 전망이다.

또 중국의 성장률은 지난해 4.9%에서 올해 4.4%로 낮아질 전망인데 소비자 신뢰 위축, 부동산시장 침체, 고용 둔화, 제조업 둔화가 원인이라고 세계은행은 설명했다. 중국을 제외한 동아시아태평양 지역의 성장률은 지난해 4.6%, 올해 4.5%를 기록할 전망이다.

한국의 성장률은 이번 보고서에 포함되지 않았다.

세계은행은 단기적으로 세계 경제에 대한 하방 위험이 더 크다면서 무역 갈등 고조, 무역장벽 강화, 자산 가격 하락과 금융시장 여건 악화, 재정 우려, 예상보다 높은 인플레이션 등의 위험이 현실화하면 성장이 더 둔화할 수 있다고 경고했다.





