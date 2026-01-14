강북구, 우이천 '재간정'서 '엘리자베스 랭그리터' 특별전

따뜻한 일상의 풍경화…내달 15일까지 전시

서울 강북구(구청장 이순희)가 우이천변 복합문화공간 '재간정'에서 호주 작가 엘리자베스 랭그리터의 특별전 ‘매일이 크리스마스’를 개최한다.

우이천 복합문화공간 ‘재간정’에서 진행되는 엘리자베스 랭그리터의 특별전 ‘매일이 크리스마스’. 강북구 제공. AD 원본보기 아이콘

강북문화재단이 기획한 이번 전시는 현재 강북문화예술회관에서 진행 중인 전시를 구민 생활권으로 확대한 것이다. 다음 달 15일까지 오전 10시부터 오후 9시까지 관람할 수 있으며, 매주 월요일은 휴관이다.

시드니를 기반으로 활동하는 랭그리터는 일상의 소소한 기쁨을 밝고 경쾌한 색감으로 표현하는 작가다. 하늘 위에서 내려다본 듯한 독특한 시선으로 겨울 설경과 사계절 속 사람들의 일상을 아기자기하게 담아낸다.

이번 전시에서는 봄·여름·가을·겨울을 주제로 한 사계절 작품이 계절별 2점씩 선보이며, 도시의 풍경과 일상을 담은 '도시 시리즈'도 함께 전시된다.

강북구는 "이번 전시가 재간정을 찾는 주민들에게 지친 일상에 위로와 새해의 희망을 전하는 선물이 되길 기대한다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



