경기보건환경硏, 동네 단위까지 대기질 정보 제공한다

이영규기자

입력2026.01.14 07:15

경기도가 '동' 단위까지 대기질 정보를 제공하는 시범사업을 추진한다.


경기도보건환경연구원은 '동' 단위까지 대기질 정보를 제공하는 '대기질 동네 예측 서비스'를 시작한다고 14일 밝혔다.

도 보건환경연구원은 현재 도내 4개 권역 단위로 미세먼지 예측 결과를 제공하고 있다.


대기질 동네 예측 서비스는 '동' 단위에서 미세먼지(PM-10)와 초미세먼지(PM-2.5) 농도를 확인할 수 있는 서비스다. 올해는 수원, 용인, 고양, 화성, 남양주, 광주 등 6개 지역에서 시범 사업을 시작한다.


경기도보건환경연구원이 대기질 동네 예측 서비스을 올해 시범사업으로 추진한다. 사진은 시범사업 홈페이지

같은 시군 안에서도 주거환경, 교통량, 산업시설 분포, 기상 조건 등에 따라 대기질이 달라지는 점을 고려해 생활 반경에 밀착된 동 단위 정보를 제공하는 것이 특징이다.

도 보건환경연구원은 최신 대기정책지원시스템(CAPSS) 국가 대기오염물질 배출량 자료를 활용하고, 과학적인 대기질 모델링 기법을 적용해 정확도를 높였다. 서비스의 안정적인 운영을 위해 백업 시스템도 함께 구축했다.


김태열 도 보건환경연구원 대기평가팀장은 "대기질 동네 예측 서비스는 대기환경측정소를 새로 설치하지 않고도 과학적 모델링을 통해 동 단위 대기질 정보를 제공한다는 점에서 의미가 있다"며 "도민에게는 생활밀착형 대기질 정보를 제공하고, 행정기관은 측정소 설치와 유지관리 비용을 절감하는 효과가 기대된다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
