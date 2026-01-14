"93% 달성" … 합천군 민선 8기 공약 이행 성과 발표

주민과의 약속을 체계적으로 이행한 결과

경남 합천군은 14일 민선 8기 출범 이후 군민과의 약속을 체계적으로 이행한 결과 지난해 12월 기준 전체 공약 86건 중 46건이 완료(또는 완료 후 계속)되었고, 34건이 정상 추진되고 있어 이행률 93%를 기록했다고 밝혔다.

특히 공약 완료율은 지난해 대비 22.1% 상승하며, 민선 8기 공약사업이 본격적인 성과 가속 구간에 진입했음을 분명히 보여주고 있다. 이는 그동안 준비 단계에 있던 주요 사업들이 연이어 마무리되며, 군민 생활과 직결된 정책 성과가 가시화된 데 따른 결과로 분석된다.

합천군 공약 추진상황 보고회 진행 현장 사진. AD 원본보기 아이콘

완료된 주요 공약사업으로는 ▲초계면 전통시장 주차장 조성 ▲황매산 사계절 힐링 관광지 조성 ▲대양 국민체육센터 건립 ▲권역별 파크골프장 조성 ▲출산·돌봄 지원 확대 ▲생활체육 인프라 확충 ▲관광객 500만 시대 기반 구축 등 군민 체감도가 높은 핵심 사업들이 다수 포함됐다.

현재 31건의 공약사업은 정상 추진 중으로, 역세권 개발, 광역교통망 확충, 청년 일자리 및 주거 정책, 권역별 거점도시 조성 등 중·장기 전략사업들이 계획에 따라 순조롭게 진행되고 있다. 반면 일부 사업은 대규모 민간투자 유치, 국비 확보, 중앙부처 협의 등 외부 여건과 행정 절차가 수반되는 특성상 추진 일정 조정이 필요한 단계이나, 군은 사업 여건 변화에 능동적으로 대응하며 대체 재원 검토, 사업 구조 보완, 관계기관 협의 강화 등을 통해 지속 관리하고 있다.

한편, 민선 8기 지시사항은 총 75건 중 70건을 완료해 완료율 93.3%를 기록했으며, 추진 중인 지시사항 역시 군민 불편 해소와 직결된 현안을 중심으로 관리 중이다.

김윤철 군수는 "지난해와 비교해 공약 완료율이 20%포인트 이상 상승한 것은, 민선 8기 공약이 실질적인 결실 단계에 들어섰다는 의미"라며 "공약은 약속으로 끝나는 것이 아니라 끝까지 완성해야 할 책임인 만큼, 남은 임기 동안에도 속도와 완성도를 높여 군민이 체감하는 성과를 계속 만들어 가겠다"고 말했다.

이어 "외부 여건으로 조정이 필요한 사업 역시 포기하지 않고 현실적인 대안을 마련해 공약 이행의 완성도를 더욱 높여 나가겠다"고 강조했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



