연합뉴스
[속보] 김용현, 최후진술서 "합법적 계엄, 내란으로 몰아가…거대야당 패악질이 국헌문란"
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스특검, '내란 우두머리' 윤석열에 사형 구형…김용... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 김용현, 최후진술서 "합법적 계엄, 내란으로 몰아가…거대야당 패악질이 국헌문란"
2026년 01월 14일(수)
연합뉴스
[속보] 김용현, 최후진술서 "합법적 계엄, 내란으로 몰아가…거대야당 패악질이 국헌문란"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
9500원짜리 두쫀쿠 먹다가 '깜짝'…안에 들어있는 게 소면인 거야?
특검, '내란 우두머리' 윤석열에 사형 구형…김용현엔 "尹과 한몸, 무기징역 선고 요청"(종합)
"한달 500만원 벌기도"…'사냥'으로 생계 잇는 청년들
尹, 특검 사형 구형에 '옅은 미소'…방청석에선 폭소·욕설
'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스
"1시간내 배송 더 편하네"탈팡족, 퀵커머스로 갈아탔다
두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'