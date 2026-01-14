본문 바로가기
청와대

한일 정상, 케데헌·BTS 음악 깜짝 '드럼 합주'…李 "리듬은 달라도 마음은 같았다"

임철영기자

입력2026.01.14 00:21

한일 정상, 이름 새겨진 파란 유니폼 입고 연주
일본 측이 준비한 깜짝 이벤트…다카이치, 李대통령에 원포인트 레슨

이재명 대통령이 한일 정상회담 이후 이어진 비공개 환담 행사 자리에서 다카이치 시나에 일본 총리와 깜짝 드럼 합주를 했다. 드럼 합주는 일본 측이 한국 측에 공개하지 않고 준비한 깜짝 이벤트였다고 한다.

한일 정상, 케데헌·BTS 음악 깜짝 '드럼 합주'…李 "리듬은 달라도 마음은 같았다"
13일 이 대통령은 자신의 x(옛 트위터)에 다카이치 총리와 함께 연주하는 사진을 올리고 "어설프지만 그래서 더 잘 어울렸던 다카이치 총리님과의 합주. 슬쩍 숟가락 하나 얹어봤지만 역시 프로의 실력은 달랐다"고 썼다. 그러면서 "박자는 조금 달라도 리듬을 맞추려는 마음은 같았던 것처럼 미래지향적 한일 관계도 한 마음으로 만들겠다"고 부연했다.


다카이치 총리는 고등학교 시절부터 록밴드를 만들어 드러머로 활동하는 드러머인 것으로 유명하다. 의원으로 처음 당선됐을 당시에도 언제나 스틱을 가지고 다녔다고 한다.

이날 두 정상은 일본 측이 마련한 푸른색 유니폼을 착용하고 환담장에 준비된 일본 대표 악기 브랜드 '펄'이 제작한 드럼 세트에 앉았다. 이 자리에서 다카이치 총리는 이 대통령에게 드럼 스틱을 선물했고, 이 대통령은 다카이치 총리로부터 간단한 레슨을 받고 '케이팝 데몬 헌터스'의 주제가 '골든'과 BTS의 히트곡 '다이너마이트'에 맞춰 드럼을 함께 연주했다.


두 정상이 입은 유니폼에는 각국의 국기와 영문 이름이 새겨져 있었다고 한다. 김남준 청와대 대변인은 "양 정상의 우정과 상호 존중의 의미를 더한 것"이라고 설명했다.


연주가 마무리된 이후 이 대통령과 다카이지 총리는 서로의 드럼 스틱에 각자의 서명을 한 뒤 교환했다. 김 대변인은 이 자리에서 이 대통령이 "오늘 평생의 로망을 얻었다. 어릴 적부터 드럼을 치는 것이 소원이었다"는 소감을 밝혔다고 전했다.

그러면서 김 대변인은 "양 정상의 호흡과 친밀감을 상징적으로 보여주기 위해 일본 측이 마련한 프로그램이었다"며 "환담장을 특별한 문화 교류의 장을 만들었다"고 했다.





나라(일본)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
아시아경제

